Saudi Arabia đánh chặn tên lửa Houthi, Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ

Tên lửa do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo truyền thông Saudi Arabia ngày 18/10, liên quân hỗ trợ chính phủ Yemen thông báo đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thành phố Khamis Mushait, miền nam Saudi Arabia. Lực lượng này đồng thời ngăn chặn 3 UAV trên các khu vực khác.

Người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki al-Maliki, cho biết hai tên lửa đều nhằm vào Khamis Mushait. Trong số 3 UAV bị phá hủy, 2 chiếc bị đánh chặn trên khu vực Riyadh và 1 chiếc trên tỉnh Miền Đông.

Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia đã phát cảnh báo sớm tại Riyadh, Abha và Khamis Mushait, sau đó thông báo nguy hiểm đã qua. Các vụ đánh chặn mới nhất diễn ra sau một loạt cuộc tấn công khác của Houthi trong ngày 17/10.

Trong đợt tấn công trước, liên quân thông báo đã phá hủy 4 UAV tại 3 khu vực gồm Riyadh, tỉnh Miền Đông và miền nam Saudi Arabia. Cũng trong ngày 17/10, lực lượng này cho biết đã phá hủy 2 bệ phóng tên lửa đạn đạo tại tỉnh Saada của Yemen.

Những ngày gần đây, Houthi, lực lượng có quan hệ với Iran tại Yemen, đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyadh và tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Aramco. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh giao tranh tái diễn giữa Houthi và những lực lượng thuộc chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, do Saudi Arabia hậu thuẫn, sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ.

Trước tình hình leo thang, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 17/10 tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ Saudi Arabia nếu nhận được đề nghị. Ông đồng thời yêu cầu Quốc hội tổ chức phiên họp khẩn cấp để xem xét trao thẩm quyền hành động cho chính phủ.

Theo truyền thông quốc tế, phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự Ai Cập, ông Sisi khẳng định Cairo không thể chấp nhận việc an ninh và ổn định của Saudi Arabia bị xâm hại. Ông nhấn mạnh Ai Cập không tìm cách tấn công bất kỳ bên nào, nhưng sẵn sàng hành động để phòng vệ.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cho biết việc thực hiện các biện pháp này cần được Quốc hội chấp thuận. Ông đề nghị cơ quan lập pháp họp khẩn cấp để chính phủ có thể hành động trong trường hợp Saudi Arabia yêu cầu hỗ trợ.

Ngay sau phát biểu của Tổng thống Sisi, Quốc hội Ai Cập thông báo sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 18/10 để đáp ứng đề nghị. Phiên họp dự kiến bắt đầu lúc 13h tại Ai Cập (17h cùng ngày theo giờ Việt Nam), song chương trình nghị sự chưa được công bố.

Ông Sisi cho biết Ai Cập sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp theo đề nghị của Quốc vương Saudi Arabia Salman và Thái tử Mohammed bin Salman. Trước đó, Thái tử Saudi Arabia đã tới gặp Tổng thống Ai Cập ngày 15/9, sau khi giao tranh tại Yemen bùng phát trở lại.

Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có an ninh và hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ. Đây cũng là những nội dung được hai nước quan tâm trong bối cảnh xung đột tại Yemen tái diễn.

Ai Cập và Saudi Arabia duy trì quan hệ đối tác chiến lược và kinh tế chặt chẽ. Saudi Arabia cùng các quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ khác đã cung cấp cho Ai Cập hàng tỷ USD dưới hình thức viện trợ, tiền gửi tại ngân hàng trung ương và đầu tư, sau biến động chính trị năm 2013.

Năm 2015, Ai Cập cũng tham gia liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào Yemen nhằm hỗ trợ chính phủ nước này chống Houthi.