Đạo diễn Avatar có động thái bất ngờ khi bị Avengers: Endgame vượt mặt

Đạo diễn James Cameron vừa có động thái đáng chú ý sau khi Avengers: Endgame chính thức vượt Avatar, trở lại vị trí phim điện ảnh có doanh thu phòng vé toàn cầu cao nhất lịch sử. Thay vì thể hiện sự tiếc nuối khi bom tấn do mình thực hiện mất ngôi vương, nhà làm phim nổi tiếng lại gửi lời chúc mừng đối thủ bằng một hình ảnh hài hước.

Cụ thể, James Cameron chia sẻ hình ảnh Iron Man được người Na'vi chào đón trên hành tinh Pandora, bối cảnh quen thuộc của Avatar. Đi kèm bức ảnh, đạo diễn viết lời nhắn với nội dung: “Anh ấy (Tony Stark) đã trở thành một phần của bộ tộc”. Cách phản ứng dí dỏm của James Cameron được nhiều người chú ý, nhất là khi hai tác phẩm đã nhiều lần cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu điện ảnh toàn cầu.

Đạo diễn James Cameron.

Theo công bố của Disney ngày 4/10, Avengers: Endgame đạt doanh thu ước tính 2,9255 tỷ USD trên toàn thế giới sau đợt tái phát hành mang tên Avengers: Endgame Encore. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo 26.300 đồng/USD, con số này tương đương khoảng 76.940 tỷ đồng. Trong khi đó, Avatar đạt khoảng 2,9237 tỷ USD, tương đương 76.893 tỷ đồng. Như vậy, khoảng cách giữa hai bom tấn chỉ vào khoảng 1,8 triệu USD, tương đương 47 tỷ đồng. Đây là mức chênh lệch khá nhỏ so với tổng doanh thu hàng tỷ USD của mỗi phim.

Thành tích mới của Avengers: Endgame đến từ đợt trở lại rạp vào tháng 9/2026. Không chỉ gợi lại sức hút của câu chuyện quy tụ dàn siêu anh hùng Marvel, lần phát hành này còn bổ sung các cảnh hậu danh đề, góp phần thu hút người hâm mộ đến rạp trước khi Avengers: Doomsday ra mắt vào tháng 12. Nhờ đó, Avengers: Endgame một lần nữa vượt qua đối thủ lâu năm để giành vị trí số một.

Avengers: Endgame.

Ra mắt năm 2009, Avatar gây tiếng vang nhờ thế giới Pandora được xây dựng công phu, công nghệ hình ảnh đột phá và câu chuyện về người Na'vi. Bộ phim mở ra một thương hiệu điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn, tiếp tục được mở rộng với Avatar: The Way of Water năm 2022.

Trước đó, Avengers: Endgame từng vượt Avatar vào năm 2019, sau khi ra mắt và tạo nên cơn sốt toàn cầu. Tuy nhiên, đợt tái phát hành của Avatar năm 2021 đã giúp bộ phim của James Cameron lấy lại ngôi đầu. Cuộc đổi ngôi giữa hai tác phẩm cho thấy doanh thu phòng vé của những bom tấn lớn vẫn có thể biến động nhiều năm sau lần công chiếu đầu tiên.

Avengers: Endgame vượt Avatar, hai bom tấn liên tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, Avengers: Endgame ra mắt năm 2019, khép lại một chặng đường quan trọng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel với cuộc chiến chống Thanos. Tác phẩm quy tụ nhiều siêu anh hùng quen thuộc, tạo nên dấu mốc đáng nhớ đối với người hâm mộ dòng phim chuyển thể từ truyện tranh.

Việc James Cameron công khai chúc mừng đối thủ khiến cuộc cạnh tranh giữa Avatar và Avengers: Endgame trở nên thú vị hơn. Trong bối cảnh cả hai thương hiệu vẫn tiếp tục phát triển, thứ hạng phòng vé toàn cầu và sức hút của những lần tái phát hành sẽ còn là chủ đề được khán giả quan tâm.