BTS từ chối GRAMMY, dàn nghệ sĩ Nhật Bản đổ bộ hạng mục Asian Pop

Theo MyDaily ngày 18/10, số lượng nghệ sĩ Kpop gửi tác phẩm dự tranh hạng mục Best Asian Pop Music Performance tại GRAMMY lần thứ 69 khá hạn chế. Trong khi đó, nhiều tên tuổi nổi bật của J-pop đã góp mặt, từ Hikaru Utada, Kenshi Yonezu đến nhóm King Gnu và Yoasobi.

Đáng chú ý, BTS từng công khai quan điểm không tham gia GRAMMY sau khi Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ thông báo thành lập hạng mục mới. Quyết định này làm dấy lên cuộc thảo luận về cách phân loại âm nhạc châu Á tại một trong những giải thưởng âm nhạc lớn nhất thế giới.

Nghệ sĩ Nhật Bản chiếm ưu thế ở hạng mục mới

Theo thông tin được MyDaily đăng tải, những nghệ sĩ Kpop được cho là đã gửi tác phẩm dự tranh Best Asian Pop Music Performance gồm IVE, KiiiKiii, Fifty Fifty và Park Hyo Shin.

Cụ thể, IVE gửi ca khúc BANG BANG, KiiiKiii lựa chọn 404 (New Era), Fifty Fifty tham gia với STARSTRUCK, còn Park Hyo Shin gửi tác phẩm AE.

IVE

Tuy nhiên, nhiều công ty giải trí lớn của Hàn Quốc như HYBE, SM Entertainment, YG Entertainment và JYP Entertainment không gửi tác phẩm vào hạng mục này. Một số nghệ sĩ hoạt động nổi bật trên thị trường quốc tế trong năm qua, như ATEEZ và Jennie (BLACKPINK), cũng không tham gia tranh giải ở hạng mục dành riêng cho nhạc pop châu Á.

Trái lại, danh sách nghệ sĩ Nhật Bản gửi tác phẩm khá phong phú. Hikaru Utada tham gia với PAPA PARA PARADISE, King Gnu có AIZO, Hitsujibungaku gửi Dogs, Kenshi Yonezu lựa chọn Iris Out, còn Yoasobi góp mặt với Orion. Các nghệ sĩ khác được nhắc đến gồm AKB48 với Suki, Ado với VIVARIUM và Sakanaction với Ira nai.

Hikaru Utada

Bên cạnh các đại diện Nhật Bản, nhóm nhạc Philippines SB19 gửi ca khúc VISA, trong khi ngôi sao Hoa ngữ Châu Kiệt Luân tham gia với Children of the Sun.

Việc nhiều nghệ sĩ J-pop góp mặt khiến hạng mục mới trở thành một trong những điểm đáng chú ý của mùa GRAMMY năm nay. Dù vậy, danh sách tác phẩm dự tranh không đồng nghĩa với danh sách đề cử chính thức. Các ứng viên cuối cùng vẫn phải chờ kết quả từ Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ.

Châu Kiệt Luân

BTS phản đối việc phân loại âm nhạc theo khu vực và ngôn ngữ

Best Asian Pop Music Performance được Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ công bố thành lập vào tháng 6. Hạng mục hướng đến các sản phẩm nhạc pop đương đại phổ biến tại thị trường châu Á, bao gồm K-pop, J-pop và C-pop. Theo thông tin được công bố, tác phẩm tham gia cần sử dụng ít nhất một ngôn ngữ châu Á một cách đáng kể.

Tuy nhiên, ngay từ khi hạng mục được giới thiệu, ý tưởng xếp các sản phẩm K-pop vào một hạng mục riêng dành cho âm nhạc châu Á đã vấp phải những ý kiến trái chiều. Tranh luận tập trung vào câu hỏi liệu việc phân loại theo khu vực có vô tình tạo ra ranh giới giữa âm nhạc châu Á và các dòng nhạc pop khác trên thị trường quốc tế hay không.

Tháng 7, BTS công khai quan điểm về vấn đề này. Nhóm cho biết mong muốn âm nhạc được lắng nghe và yêu thích vì chính giá trị của nó, thay vì bị phân chia dựa trên khu vực địa lý hoặc ngôn ngữ. Cùng với tuyên bố đó, BTS quyết định không gửi tác phẩm tham gia GRAMMY.

Quan điểm của nhóm mở ra cuộc thảo luận rộng hơn về vị trí của Kpop trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Sau nhiều năm mở rộng sức ảnh hưởng quốc tế, Kpop không còn chỉ được nhìn nhận như một dòng nhạc dành cho thị trường Hàn Quốc. Nhiều nghệ sĩ đã phát hành sản phẩm bằng tiếng Anh, hợp tác với những tên tuổi quốc tế và cạnh tranh trực tiếp tại các bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Trong bối cảnh đó, việc thiết lập một hạng mục riêng cho nhạc pop châu Á có thể được xem là nỗ lực ghi nhận sự phát triển của các thị trường âm nhạc trong khu vực. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ đã xây dựng được vị thế toàn cầu, cách phân loại này cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu họ nên được đánh giá trong một không gian riêng hay tiếp tục cạnh tranh ở những hạng mục chung.

Stray Kids cũng được cho là không gửi tác phẩm dự tranh GRAMMY năm nay. Dù vậy, không thể từ quyết định của hai nhóm mà kết luận toàn bộ nghệ sĩ Kpop đều quay lưng với giải thưởng.

Kpop vẫn cạnh tranh ở những hạng mục GRAMMY truyền thống

Trên thực tế, các nghệ sĩ Hàn Quốc vẫn gửi tác phẩm dự tranh nhiều hạng mục khác của GRAMMY lần thứ 69. Điểm đáng chú ý là sự dè dặt tập trung chủ yếu ở hạng mục Best Asian Pop Music Performance, thay vì phản ánh việc Kpop đồng loạt rút khỏi cuộc đua.

Theo MyDaily, ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance, những tác phẩm được gửi dự tranh gồm EYES CLOSED của Jisoo và Zayn; Bloody Paradise của Enhypen; Animal của Katseye; Caution, sản phẩm hợp tác giữa NMIXX và Anderson .Paak; Goals của Lisa, Anitta và Rema; cùng Dracula, ca khúc hợp tác giữa Jennie và Tame Impala.

Jennie cũng gửi ca khúc Less Than a Lover để tranh suất đề cử ở hạng mục Best Pop Solo Performance.

Trong khi đó, KATSEYE được cho là tiếp tục đặt mục tiêu tại các hạng mục quan trọng như Record of the Year, Album of the Year và Song of the Year. Sau khi trở thành ứng viên GRAMMY ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm trước, nhóm hướng đến cơ hội tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử năm thứ hai liên tiếp.

Những động thái này cho thấy nghệ sĩ Kpop vẫn tìm kiếm sự công nhận tại GRAMMY, nhưng không nhất thiết lựa chọn cùng một con đường. Thay vì tham gia hạng mục mới dành riêng cho âm nhạc châu Á, một số nghệ sĩ chọn đưa sản phẩm của mình vào các hạng mục pop vốn có, nơi họ phải cạnh tranh với những tên tuổi đến từ nhiều thị trường âm nhạc khác nhau.

Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý giữa sự hiện diện của K-pop và J-pop tại mùa giải năm nay. Trong khi nhiều nghệ sĩ Nhật Bản lựa chọn hạng mục Asian Pop, một bộ phận nghệ sĩ Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi cơ hội tại các hạng mục chung.

Sự khác biệt trong lựa chọn của các nghệ sĩ đặt ra vấn đề lớn hơn về cách GRAMMY ghi nhận sự đa dạng của âm nhạc quốc tế. Một hạng mục riêng có thể giúp các thị trường vốn ít được chú ý tăng khả năng hiện diện, nhưng đồng thời cũng khiến công chúng tranh luận về nguy cơ phân chia âm nhạc theo nguồn gốc.

Đối với Kpop, câu hỏi này càng đáng chú ý khi nhiều nghệ sĩ đã mở rộng hoạt động ra ngoài Hàn Quốc, xây dựng cộng đồng người hâm mộ quốc tế và phát hành sản phẩm hướng đến thị trường toàn cầu. Việc họ lựa chọn tham gia hay không tham gia một hạng mục cụ thể vì thế không chỉ là quyết định về chiến lược giải thưởng, mà còn gắn với cách mỗi nghệ sĩ muốn định vị âm nhạc của mình.

Dẫu vậy, việc không gửi tác phẩm vào Best Asian Pop Music Performance không đồng nghĩa nghệ sĩ chắc chắn phản đối hạng mục này. Mỗi quyết định có thể xuất phát từ những cân nhắc riêng về sản phẩm, chiến lược phát hành hoặc cơ hội cạnh tranh.

Theo lịch trình được MyDaily công bố, vòng bỏ phiếu đầu tiên của GRAMMY lần thứ 69 kéo dài đến ngày 22/10. Danh sách đề cử chính thức dự kiến được công bố vào ngày 16/11, trước khi lễ trao giải diễn ra ngày 7/2/2027 tại Los Angeles, Mỹ.

Khi danh sách đề cử được công bố, sự hiện diện của nghệ sĩ Kpop trong các hạng mục truyền thống sẽ là một trong những điểm được quan tâm. Đồng thời, kết quả của hạng mục Best Asian Pop Music Performance cũng có thể góp phần định hình cách GRAMMY ghi nhận các thị trường âm nhạc châu Á trong những năm tiếp theo.