Phim kinh dị Thái Lan gây sốt phòng vé Việt

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh (Death Whisperer: Saming the Werebeast) đạt doanh thu hơn 3,8 tỷ đồng trong ngày 18/10, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng phòng vé Việt. Bộ phim bán ra hơn 41.000 vé từ khoảng 2.600 suất chiếu, cho thấy sức hút của tác phẩm kinh dị Thái Lan đối với khán giả trong nước. Kết quả này giúp bộ phim trở thành một trong những cái tên nổi bật tại rạp, trong bối cảnh dòng phim kinh dị tiếp tục có chỗ đứng trên thị trường điện ảnh Việt Nam.

Sức hấp dẫn của tác phẩm đến từ thương hiệu Quỷ Ăn Tạng, loạt phim kinh dị Thái Lan đã xây dựng được lượng khán giả riêng qua những câu chuyện về thế lực siêu nhiên và các truyền thuyết dân gian. Ở phần phim mới, ê-kíp tiếp tục khai thác màu sắc kinh dị quen thuộc, kết hợp yếu tố hành động và hành trình sinh tồn trong không gian rừng núi bí ẩn. Cách phát triển câu chuyện theo hướng mở rộng thế giới của loạt phim cũng tạo thêm sự tò mò cho những khán giả đã theo dõi các phần trước.

Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh đang duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu phòng vé Việt Nam.

Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh đưa người xem đến khu rừng Khao Khwang, nơi Yak và Trung sĩ Paphan cùng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm một người mất tích. Chuyến đi tưởng chừng chỉ là hoạt động truy tìm thông thường nhanh chóng biến thành cuộc chiến sinh tồn khi cả nhóm phải đối mặt với những hiện tượng kỳ dị và thế lực tà ác ẩn sâu trong rừng. Trong không gian hoang vu, các nhân vật liên tục rơi vào tình huống nguy hiểm, buộc phải tìm cách phối hợp để thoát khỏi sự truy đuổi của sinh vật bí ẩn.

Mối đe dọa trung tâm của bộ phim là Hổ Tinh, sinh vật đáng sợ có khả năng biến hóa và săn lùng con người. Khi Yak và Trung sĩ Paphan tiến sâu hơn vào khu rừng, những bí mật liên quan đến thế lực này dần được hé lộ, khiến nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích trở nên phức tạp. Bên cạnh những màn đối đầu với quái vật, tác phẩm còn khai thác nỗi sợ đến từ những lời nguyền và các hiện tượng vượt ngoài khả năng lý giải thông thường.

Việc kết hợp yếu tố kinh dị dân gian Thái Lan với những phân đoạn hành động giúp Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh duy trì nhịp phim căng thẳng. Không gian rừng núi u ám cùng mối đe dọa luôn hiện hữu trở thành nền tảng để câu chuyện phát triển, đồng thời mở rộng những bí ẩn gắn với thương hiệu Quỷ Ăn Tạng. Phim có sự tham gia của Nadech Kugimiya, Bow Maylada, Ongart Cheamcharoenpornkul và Bible Wichapas.