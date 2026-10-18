'2 ngày 1 đêm' mùa 5 hút triệu lượt xem dù thiếu Trường Giang

Sau hơn 12 ngày phát sóng, tập 103 đạt hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành tập có thành tích cao nhất mùa 5 tính đến thời điểm được ghi nhận. Tập 104 cũng thu hút 6,8 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày ra mắt. Đáng chú ý, cả hai tập đều thuộc hành trình khám phá Đồng Tháp, được thực hiện trong thời gian Trường Giang vắng mặt.

Bên cạnh đó, ‘2 ngày 1 đêm’ dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình thực tế có lượng tương tác lớn nhất tuần từ ngày 5-11/10/2026 do Kompa công bố, với hơn 2,74 triệu lượt tương tác. Trong khi đó, Running Man Vietnam 2026 đứng thứ ba với khoảng 536.000 lượt tương tác.

Ba khách mời Pháp Kiều, CongB và Cody Nam Võ mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi cho hành trình khám phá Đồng Tháp. (Nguồn: BTC)

Những con số trên cho thấy chương trình vẫn duy trì sức hút dù thiếu vắng một thành viên gắn bó qua nhiều mùa. Trường Giang vốn đóng vai trò kết nối các nghệ sĩ và tạo nên nhiều tình huống hài hước quen thuộc. Vì vậy, sự vắng mặt của anh cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sức hấp dẫn của đội hình hiện tại.

Dàn cast gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai đều có màu sắc riêng. Lê Dương Bảo Lâm nổi bật với những màn đối đáp sôi nổi, Ngô Kiến Huy có kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế, còn Kiều Minh Tuấn thường tạo tiếng cười bằng những phản ứng tự nhiên. Cris Phan và Hieuthuhai mang đến những tương tác trẻ trung, gần gũi với khán giả trẻ.

Trong tập 103, ba khách mời Pháp Kiều, Cody Nam Võ và CongB cũng góp phần tạo nên những tương tác mới, làm phong phú hành trình tại Đồng Tháp.

Tuy nhiên, sức hút của chương trình không chỉ phụ thuộc vào nghệ sĩ hay khách mời mà còn nằm ở cách xây dựng thử thách, khai thác nét đặc trưng địa phương và duy trì nhịp kể chuyện hấp dẫn.

Sau nhiều mùa phát sóng, 2 ngày 1 đêm đã xây dựng được lượng khán giả trung thành. Bên cạnh trò chơi và những màn tranh tài, người xem còn quan tâm đến tình bạn, sự gắn bó và những khoảnh khắc đời thường của các nghệ sĩ. Đây là nền tảng quan trọng giúp chương trình duy trì sức hút ngay cả khi đội hình thay đổi.