Trấn Thành dễ bị thay thế

Trấn Thành đứng trước khả năng mất vị trí dẫn đầu doanh thu phim Việt năm 2026 khi Trại Buôn Người vượt mốc 426 tỷ đồng, chỉ còn cách thành tích khoảng 450 tỷ đồng của Thỏ Ơi!! chưa đến 24 tỷ đồng. Sau khi chứng kiến Mưa Đỏ vượt qua kỷ lục phòng vé của mình trong năm 2025, Trấn Thành có thể tiếp tục đối mặt với một đối thủ mới trong cuộc đua doanh thu. Diễn biến hiện tại cho thấy ngôi đầu phòng vé Việt không còn là vị trí có thể mặc nhiên gắn với một cái tên quen thuộc.

Với doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, Thỏ Ơi!! vẫn giữ lợi thế trước Trại Buôn Người. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bộ phim đã thu hẹp đáng kể khi tác phẩm của đạo diễn Dương Bảo Anh liên tục gia tăng doanh thu. Nếu duy trì được sức hút với khán giả và vượt qua cột mốc của phim Trấn Thành, Trại Buôn Người có thể vươn lên trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026.

Trấn Thành hiện đang giữ vị trí ngôi vương phòng vé năm 2026 với Thỏ Ơi!!.

Điều khiến cuộc đua này đáng chú ý không chỉ nằm ở con số doanh thu, mà còn ở khả năng thay đổi thứ hạng của những đạo diễn vốn có thành tích nổi bật tại phòng vé. Trong nhiều năm, Trấn Thành liên tục tạo dấu ấn với các phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!! góp phần xây dựng hình ảnh một nhà làm phim có khả năng thu hút lượng lớn khán giả ra rạp. Dẫu vậy, thành tích của những tác phẩm trước không bảo đảm rằng phim mới sẽ luôn giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

Tiền lệ gần nhất xuất hiện vào năm 2025. Mưa Đỏ vượt qua Bộ Tứ Báo Thủ, sau đó tiếp tục vượt doanh thu khoảng 551 tỷ đồng của Mai. Thành công của bộ phim đề tài chiến tranh cho thấy sức cạnh tranh của điện ảnh Việt không chỉ đến từ những đạo diễn có thương hiệu cá nhân mạnh, mà còn phụ thuộc vào khả năng tạo được sự quan tâm rộng rãi đối với từng tác phẩm cụ thể.

Trại Buôn Người hiện vượt mốc 426 tỷ đồng, chỉ còn cách thành tích khoảng 450 tỷ đồng của Thỏ Ơi!! chưa đến 24 tỷ đồng.

Từ câu chuyện của Mưa Đỏ đến cuộc đua giữa Thỏ Ơi!! và Trại Buôn Người, thị trường đang cho thấy doanh thu phòng vé có thể dịch chuyển khi xuất hiện một bộ phim đủ sức duy trì sức hút.

Trong trường hợp của Trại Buôn Người, việc tiến sát mốc 450 tỷ đồng mở ra khả năng đổi ngôi, nhưng chưa đủ để khẳng định kết quả cuối cùng. Tốc độ bán vé trong những ngày tiếp theo, thời gian trụ rạp và sự cạnh tranh từ các phim mới sẽ quyết định liệu tác phẩm có thể vượt Thỏ Ơi!! hay không. Khoảng cách hiện tại đủ gần để cuộc đua trở nên căng thẳng, song thứ hạng chỉ thực sự thay đổi khi doanh thu vượt qua cột mốc của đối thủ.

Thỏ Ơi!! của Trấn Thành ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2026, đạt 450 tỷ đồng doanh thu tại phòng vé Việt.

Nếu kịch bản này xảy ra, Trấn Thành sẽ có năm thứ hai liên tiếp chứng kiến một bộ phim khác vượt qua thành tích doanh thu nổi bật của mình trong cuộc đua phim Việt. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa những đóng góp hay sức hút của đạo diễn bị phủ nhận. Thay vào đó, diễn biến phòng vé đặt ra một thực tế rõ ràng hơn: vị trí dẫn đầu luôn có tính cạnh tranh và không thuộc về bất kỳ nhà làm phim nào một cách lâu dài.

Với khoảng cách chưa đến 24 tỷ đồng, Trại Buôn Người đang tạo sức ép đáng kể lên Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Cuộc đua vì thế không chỉ là màn so sánh doanh thu giữa hai bộ phim, mà còn phản ánh sự biến động của thị trường điện ảnh Việt, nơi ngay cả những cái tên từng thống trị phòng vé cũng có thể phải nhường vị trí dẫn đầu cho đối thủ mới.