Từng nặng tới 87kg, mỹ nhân Gia đình phép thuật giờ lột xác ngoạn mục, là mẹ một con vẫn đẹp hút mắt

Nhan sắc tuổi 32 gây chú ý

Yeye Nhật Hạ sinh năm 1994, được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật.

Mới đây, Yeye Nhật Hạ thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh khoe sắc vóc trên mạng xã hội. Người đẹp diện áo hai dây màu đen với thiết kế xẻ sâu, kết hợp áo khoác nâu và quần ngắn, tôn lên vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài quyến rũ. Không cần trang phục quá cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nổi bật với làn da mịn màng, gương mặt thanh tú và phong thái tự tin.

Ở tuổi 32, Yeye Nhật Hạ có sự thay đổi rõ rệt về phong cách. Nếu trước đây cô gắn liền với hình ảnh trong trẻo, đáng yêu thì hiện tại, nữ diễn viên chuộng những thiết kế trưởng thành, nữ tính và có phần táo bạo hơn.

Trong cuộc sống thường ngày, cô thường lựa chọn váy hai dây, trang phục trễ vai hoặc những thiết kế có chi tiết khoét lưng, cut-out ở eo để tôn lợi thế hình thể.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng yêu thích phong cách tiểu thư với những bộ váy gam màu pastel, chân váy xếp tầng hay áo cardigan nhẹ nhàng.

Từng nặng 87kg khi mang thai

Ít ai biết rằng trước khi sở hữu vóc dáng thon gọn như hiện tại, Yeye Nhật Hạ từng trải qua giai đoạn tăng cân đáng kể sau khi lập gia đình.

Năm 2013, khi mới 19 tuổi, nữ diễn viên kết hôn và tạm gác sự nghiệp để chăm lo cho tổ ấm. Một năm sau, cô sinh con gái đầu lòng. Trong thời gian mang thai, Nhật Hạ tăng gần 40kg, cân nặng có thời điểm chạm mốc 87kg. Sau khi sinh con, cô kiên trì giảm cân để lấy lại vóc dáng.

Sau quá trình giảm cân và chăm chút ngoại hình, nữ diễn viên ngày càng tự tin khi lựa chọn trang phục. Những thiết kế ôm dáng, khoe vai trần hay nhấn vào vòng eo trở thành lựa chọn quen thuộc của cô.

Trong các chuyến nghỉ dưỡng, Yeye Nhật Hạ cũng thường xuất hiện với trang phục đi biển, khoe vóc dáng thon thả sau nhiều năm làm mẹ.

Từ một diễn viên nhí được yêu mến trên màn ảnh đến người phụ nữ trưởng thành ở tuổi 32, Yeye Nhật Hạ đã có nhiều thay đổi cả về diện mạo lẫn phong cách cá nhân.

Hiện tại, cô vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang đa dạng và hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh.

Ảnh: FBNV