Ai thao túng ai trong một vụ ngoại tình

Xuất bản năm 2018, Verity từng được coi là hiện tượng văn học khi liên tục góp mặt trong danh sách bán chạy của The New York Times suốt nhiều tháng liền, đạt doanh số hơn 1 triệu bản chỉ riêng trong năm 2023. Cuốn sách thú vị này vừa được đạo diễn Michael Showalter mang lên màn ảnh rộng, trong một tác phẩm mang màu sắc giật gân gợi tình với thời lượng dài 117 phút.

Mê cung dối trá

Câu chuyện Verity (tựa Việt: Bí mật bị chôn vùi) theo chân Lowen Ashleigh, một nhà văn được bí mật thuê viết tiếp cuốn sách dang dở của Verity Crawford - cây bút đang khiến cả nước Mỹ săn đón. Được mời đến căn nhà của vợ chồng Verity làm việc, tại đây, Lowen vô tình đọc được bản thảo hé lộ những bí mật khủng khiếp trong gia đình này.

Đầu phim, Lowen xuất hiện trong một giai đoạn đầy khó khăn khi mẹ vừa qua đời. Sự nghiệp viết lách của nữ nhà văn trẻ không chút khởi sắc, sách bán quá chậm và những buổi giao lưu lại thưa thớt người tham gia. Thế rồi, cơ hội mở ra với người đẹp sau cuộc gặp gỡ vô tình với Jeremy Crawford, chồng của Verity Crawford. Người đàn ông lịch thiệp, điềm đạm và biết cách chăm sóc người khác đưa ra lời đề nghị hấp dẫn mà Lowen không nỡ từ chối.

Jeremy mời cô đến sống tại dinh thự của gia đình để viết tiếp loạt tiểu thuyết của vợ anh. Tại đây, Lowen biết được rằng Verity một vụ tai nạn đã mất khả năng vận động và gần như không thể phục hồi, trở lại với công việc sáng tác. Với một nhà văn đang gặp khó khăn như Lowen, đây là cơ hội hiếm có, khi vừa được tiếp cận thương hiệu xuất bản thành công, lại có thu nhập trang trải cuộc sống.

Anne Hathaway vào vai Verity.

Phim khởi đầu quen thuộc, với những tình huống dễ đoán. Nhưng rồi những điều kỳ quặc trong quá trình Lowen tìm kiếm tư liệu viết sách đẩy nhân vật lẫn khán giả vào một cuộc khám phá sự thật đầy lắt léo. Tập bản thảo tự truyện cô tìm thấy chứa đựng những lời thú nhận động trời của Verity về mối quan hệ với Jeremy và cả cái chết bi kịch của cô con gái. Nữ nhà văn nổi tiếng được công chúng ái mộ hiện lên qua từng câu chữ như một người ái kỷ, hay thậm chí là kẻ tâm thần, tính cách độc đoán và tàn nhẫn, sẵn sàng ra tay với con ruột chỉ vì lòng ghen ghét và ham muốn chiếm hữu sự quan tâm.

Câu chuyện từ đây liên tục bóp méo hình hài nhân vật trong mắt khán giả. Verity đáng sợ qua những lời kể trong bản thảo tự truyện, nhưng những gì Lowen đọc được lại chưa chắc đã phải sự thật. Jeremy có vẻ là người chồng đau khổ, tội nghiệp, nhưng mối quan hệ mờ ám giữa anh và Lowen phát triển quá nhanh cũng làm dấy lên nghi vấn về bản chất của người đàn ông này. Còn Lowen, dù mục đích ban đầu đến đây chỉ vì công việc, nhưng rồi ngày càng bị cuốn vào guồng quay cuộc sống của gia đình Verity - Jeremy.

Verity đưa ra nhiều dữ kiện làm rối trí nhân vật lẫn chính người xem. Nếu bản thảo kia là lời thú tội, Verity đã che giấu một tội ác ghê tởm sau hình ảnh nữ nhà văn thành đạt. Nhưng nếu như những lời tự sự ấy chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, thì chính Jeremy mới là gã chồng hiểm độc, đầy toan tính và thành công đánh lừa Lowen, biến cô thành đồng phạm trong một vụ án mạng gần như hoàn hảo.

Dù sự thật ra sao, Lowen cũng trở thành một nạn nhân của sự thao túng, là kẻ ngu ngốc khi bị một trong hai người còn lại “dắt mũi”. Phim không xác nhận dứt khoát đâu mới là câu trả lời, để lại một khoảng trống để nhân vật và người xem tự có suy luận riêng.

Phim có một số cảnh quay nóng bỏng.

Những điểm lợn cợn

Sự đan xen giữa bí ẩn, tình ái và những màn đấu trí khiến Verity có nhiều chất liệu thu hút. Lowen vừa muốn tìm hiểu những bí mật trong gia đình Verity, vừa bị sự ân cần, chu đáo của Jeremy hấp dẫn. Cô càng tiến gần anh, khoảng cách giữa trách nhiệm công việc và ham muốn, dục vọng cá nhân càng bị xóa nhòa. Việc hoàn thành bản thảo dần trở thành cái cớ để cô ở lại, tìm hiểu Verity và bước sâu hơn vào cuộc sống của người phụ nữ mà mình đang từng bước thay thế.

Nội dung Verity không phải mới lạ, thậm chí còn bị móc mỉa là “bản sao” của The Housemaid ra mắt cách đây không lâu. Những motif tình ái và khám phá sự thật trong phim đôi khi tỏ ra quen thuộc và rập khuôn một cách sến súa. Nếu như ở nguyên tác, trạng thái căng thẳng, bất an của Lowen dường như hợp lý hơn với nhiều không gian để khám phá từng ngõ ngách bí ẩn, thì ở bản phim của Michael Showalter, thời lượng 117 dường như là quá ngắn để xây dựng tâm lý nhân vật chặt chẽ. Sự đáng sợ trong mê cung giả dối của Verity cũng vì vậy mà phai nhạt so với trang sách.

Một điểm đáng tiếc khác là yếu tố giật gân, gợi tình lại chưa ấn tượng như cách phim thể hiện các yếu tố bí ẩn. Verity có một số cảnh quay trần trụi khá táo bạo, nhưng lại chưa đem lại được sức nóng cho câu chuyện một cách rõ rệt. Mặt khác, yếu tố tâm lý cũng chưa thực sự được khám phá cặn kẽ, đặc biệt ở nhân vật nữ chính Lowen. Cô không chỉ dần đánh mất nguyên tắc của bản thân khi chấp nhận làm “kẻ thứ ba”, mà còn phát sinh dã tâm đen tối khi muốn thay thế bà chủ nhà, từ công việc và sau đó là vai trò người vợ, người mẹ.

Những hành động này khiến ranh giới giữa sự ngưỡng mộ và ham muốn chiếm hữu trở nên mong manh. Lowen tưởng mình đã có được cuộc sống mà Verity từng sở hữu, nhưng mặt khác lại đang đánh mất căn tính để trở thành một phiên bản thay thế của người phụ nữ ấy. Sự biến đổi trong những nấc thang cảm xúc ở nhân vật chưa được tái hiện sinh động, nên động cơ lẫn cảm giác tội lỗi của Lowen chưa thuyết phục như mong đợi.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của bộ ba Anne Hathaway, Dakota Johnson và Josh Hartnett vẫn dễ dàng là thỏi nam châm kéo khán giả ra rạp. Liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng năm nay, Anne Hathaway lại vừa dắt túi thêm một vai diễn mới lạ và thực chất khá thú vị.

Dakota Johnson thiếu sự bứt phá về diễn xuất.

Dù Verity phần lớn thời gian chỉ bất động với đôi mắt mở trừng, nhưng sự bí ẩn nơi nhân vật vẫn là yếu tố gây tò mò bậc nhất bộ phim. Verity có thể là người phụ nữ đáng sợ, nhưng cũng có thể là một nạn nhân bị chồng hãm hại. Và Anne Hathaway cho đến khoảnh khắc cuối đã cho thấy một Verity đúng nghĩa là “bậc thầy” thao túng sự thật.

Với nhiều đất diễn hơn, Dakota Johnson đáng tiếc chưa thực sự để lại ấn tượng rõ rệt. Nhân vật trải qua những xung đột lớn về cảm xúc và đạo đức, nhưng diễn xuất an toàn của mỹ nhân 37 tuổi vẫn gói gọn trong hình tượng ngọt ngào, có chút gì đó e thẹn quen thuộc, dễ bắt gặp ở những vai diễn trước. Trong khi Josh Hartnett là lựa chọn phù hợp với vai Jeremy, người chồng lịch thiệp, ân cần nhưng lại có vẻ gì đó không hề đáng tin.

Điều khiến người ta trăn trở sau khi thước phim cuối cùng khép lại là rốt cuộc chẳng có ai hoàn toàn trong sạch. Jeremy, Verity hay Lowen đều mắc lỗi, đều có bí mật và phải cố gắng che đậy nó bằng những sự thật đã bị bóp méo. Ở cuộc chơi đó, kết quả ai thắng lại phụ thuộc vào góc nhìn của từng khán giả.