Nghệ sĩ Việt viếng mộ Lê Công Tuấn Anh

Ngày 15/10 (tức ngày 6/9 Âm lịch), đạo diễn Phương Điền và các nghệ sĩ Việt tề tựu tại nghĩa trang Chùa nghệ sĩ, TP.HCM để tưởng nhớ Lê Công Tuấn Anh trong ngày giỗ lần thứ 30 của cố diễn viên.

Các đồng nghiệp cùng nhau làm mâm cỗ cúng và thắp hương trước mộ phần của tài tử. Sau đó, họ cùng nhau trò chuyện, ăn uống và ôn lại các kỷ niệm về cố diễn viên.

Đồng nghiệp, bạn bè tề tựu trước mộ phần của cố tài tử Lê Công Tuấn Anh. Ảnh: @nguyenphuongdien.

Đạo diễn Phương Điền cho biết sau 30 năm, hình ảnh, gương mặt và nụ cười của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh vẫn mãi ở lại trong ký ức của anh cùng các đồng nghiệp, bạn bè.

"Vậy là đã 30 năm rồi. Biết bao điều đã đổi thay. Những cuộc vui ngày cũ thưa dần. Những gương mặt thân quen cũng vắng dần. Có những người đi xa rồi, theo thời gian, người ta dần quên. Nhưng cũng có những người, càng lâu không gặp, lại càng khiến người ta nhớ thương. Anh là một người như thế", nam đạo diễn tưởng nhớ đồng nghiệp.

Lê Công Tuấn Anh là một trong những tài tử nổi tiếng nhất dòng phim mì ăn liền thập niên 1990. Trong đó, vai diễn "Quang Đông ki sốt" ngơ ngác, si tình và say đắm với tình yêu đầu trong sáng của Vị đắng tình yêu từng là hiện tượng. Vai diễn đã đưa tên tuổi của Lê Công Tuấn Anh lên hàng ngôi sao màn ảnh Việt Nam.

Tài tử mất vào năm 1996, ở tuổi 29 khiến đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Ảnh: @nguyenphuongdien.

Sau Vị đắng tình yêu, cố nghệ sĩ tham gia loạt phim như Tuổi thơ dữ dội, Em còn nhớ hay em đã quên, Anh chỉ có mình em, Vĩnh biệt Cali, Vĩnh biệt mùa hè, Bến bờ khát vọng, Tình biển...

Trong sự nghiệp, Lê Công Tuấn Anh tham gia gần 60 phim truyền hình và điện ảnh. Anh từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc ở lĩnh vực sân khấu. Sự ra đi của nam diễn viên ở tuổi 29 khiến bạn bè, đồng nghiệp xót xa, thương tiếc.

Thời điểm đó, lễ tang của Lê Công Tuấn Anh có hàng chục nghìn người tiễn đưa.

Trong một chương trình truyền hình diễn ra vào năm 2019, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ trong ngày đầu diễn ra tang lễ đồng nghiệp, cô đến chùa Xá Lợi viếng bạn nhưng không thể vào trong vì quá đông khán giả.