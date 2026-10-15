Hồng Đào có chia sẻ gây chú ý từ Mỹ

Mới đây, Hồng Đào đăng tải poster Ngày Con Còn Mẹ kèm dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc sau những ngày nắng nóng tại California, Mỹ. Nữ nghệ sĩ viết: “Sau những ngày nắng nóng ở Cali, một cơn mưa rào bất chợt làm lòng mình dịu lại, thấy đời nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Và rồi nhìn poster Ngày Con Còn Mẹ, mình cũng có cảm giác y chang! Giữa những bộ phim nóng bỏng, hành động nghẹt thở, tình yêu ngang trái… tự nhiên có một bộ phim nhẹ nhàng như cơn mưa mát lành, chạm đến những cảm xúc thật sâu trong lòng”.

Hồng Đào chia sẻ.

Qua chia sẻ này, nữ nghệ sĩ bày tỏ kỳ vọng tác phẩm sẽ mang đến những cảm xúc gần gũi, chạm đến trải nghiệm của khán giả về tình thân. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, mẹ của Mây do Phương Anh Đào thủ vai. Nhân vật này có cách đối xử thiên lệch giữa con trai và con gái, dành nhiều sự ưu tiên cho Pháo, người con trai do Huy Anh đóng. Bà sẵn sàng hỗ trợ con trai phát triển công việc, trong khi lại định hướng con gái làm việc dưới quyền anh trai. Sự khác biệt ấy khiến Mây cảm thấy mình không được mẹ yêu thương và trân trọng đúng mức.

Tạo hình của nghệ sĩ Hồng Đào trong phim Ngày con còn mẹ.

Những hình ảnh đầu tiên của Ngày Con Còn Mẹ hé lộ mối quan hệ căng thẳng giữa hai mẹ con. Bà Tím có lúc nổi nóng, thậm chí tát Mây và nói những lời khiến con gái tổn thương. Với vai diễn này, Hồng Đào tiếp tục thử sức ở hình tượng người mẹ có nhiều khuyết điểm, không chỉ gây ra đau lòng cho con mà còn mang những góc khuất cần được thấu hiểu.

Câu chuyện của Ngày Con Còn Mẹ xoay quanh những tổn thương tích tụ trong gia đình, khi tình yêu thương không được thể hiện theo cách mà người nhận mong đợi. Mây lớn lên với cảm giác mình luôn đứng sau anh trai trong mắt mẹ. Những bất đồng kéo dài khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, cho đến khi biến cố buộc họ nhìn lại mối quan hệ của mình.

Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, có sự tham gia của Phương Anh Đào, Hồng Đào, Ma Ran Đô, Huy Anh và Nguyên Thảo. Đáng chú ý, Hồng Đào và Phương Anh Đào từng cùng góp mặt trong Mai của Trấn Thành. Nếu trước đây hai diễn viên gắn với tuyến quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hụt, lần tái hợp này đưa họ vào mối quan hệ mẹ ruột - con gái với nhiều xung đột trực diện hơn.

Hồng Đào và Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Sự trở lại của Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ tiếp tục nối dài hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ sau những dự án như Mai, Mang Mẹ Đi Bỏ và Lên Hương. Trong đó, Mai đạt doanh thu khoảng 551 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ thu khoảng 171,7 tỷ đồng. Đây là doanh thu phòng vé của các tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của diễn viên.

Với câu chuyện xoay quanh tình mẫu tử, sự thiên vị và cơ hội hàn gắn, Ngày Con Còn Mẹ lựa chọn hướng tiếp cận giàu cảm xúc thay vì đặt trọng tâm vào những màn hành động hay tình tiết giật gân. Chia sẻ từ Mỹ cho thấy Hồng Đào dành sự quan tâm đặc biệt cho bộ phim có mình tham gia. Khán giả sẽ có câu trả lời về sức chạm của tác phẩm khi Ngày Con Còn Mẹ chính thức ra rạp.