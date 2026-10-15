Doctor X: Kim Ji Won khác nữ chính phiên bản Nhật không chỉ ở cách ăn mặc

Doctor X: Mafia In White (Bác sĩ X: Mafia áo trắng) là series truyền hình tượng đài của Nhật Bản. Không chỉ thành công với 7 phần, phim tiến ra màn ảnh rộng cũng là oanh tạc phòng vé. Khó phủ nhận sức hút từ bản gốc giúp Doctor X bản Hàn nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn.

Hai tập đầu của Doctor X đạt rating 11,4% và 14,9%, tỉ suất mở màn cao nhất của phim truyền hình Hàn Quốc trong năm 2026. Nội dung "xương sống" giữ nguyên tinh thần của bản gốc nhưng Doctor X bản Hàn cũng thay đổi một vài chi tiết để thích hợp với dòng thời gian mới và văn hóa Hàn Quốc.

Doctor X bản Hàn lấy bối cảnh bác sĩ nghỉ việc hàng loạt giữa những quy định, thay đổi "nửa mùa" trong ngành y sau đại dịch COVID-19. Trong khi đó, bản Nhật phát sóng mùa đầu tiên từ năm 2012 và phải đến phần 7 (chiếu năm 2021) mới lấy bối cảnh khi dịch COVID-19 lan rộng.

Nữ chính bản gốc là Daimon Michiko, do Ryoko Yonekura thủ vai. Doctor X bản Hàn là Gye Su Jeong do Kim Ji Won đảm nhận. Điểm giống nhau giữa cả hai là độ bá khí, sắc bén, không bị chi phối bởi quyền lực, chỉ một lòng cứu sống bệnh nhân bằng kỹ năng phẫu thuật xuất chúng đã được rèn luyện từ quá trình thực chiến khắp nơi.

Daimon Michiko và Gye Su Jeong đam mê ăn uống bất tận, thậm chí là trông "ngốc xít" khi thấy đồ ăn ngon và rất hảo ngọt.

Cảnh ngày đầu đến làm ở bệnh viện của Michiko và Su Jeong giống nhau trong cách tạo tương phản bằng việc để nữ chính mặc nguyên cây đen như "sói hoang cô độc" đi ngược chiều với đội bác sĩ khoa ngoại - những kẻ làm vấy bẩn chiếc áo blouse trắng bởi tham vọng hoặc nỗi sợ quyền lực. Cả hai đều bất ngờ bị triệu tập đến buổi hội chẩn của giám đốc bệnh viện, lạnh lùng và thẳng thắn phản bác luận điểm của ông ta, khiến ông ta bẽ mặt.

Điểm giống nhau thú vị giữa Michiko và Su Jeong còn có phong cách làm việc y chang: Đi làm đúng 8 tiếng, dù có cãi nhau thì cứ đúng giờ là tan làm, đi về; phẫu thuật ngoài giờ hành chính phải thêm lương; quyết không tham gia hoạt động xã giao "nịnh sếp"; không tăng ca nhưng sẽ âm thầm nán lại thăm bệnh nhân. Câu thoại đặc trưng cũng được giữ nguyên: "Tôi không làm", "Tôi không bao giờ thất bại".

Khác biệt rõ nhất trong cách xây dựng nữ chính ở bản Hàn và bản Nhật là thú vui đời thường và điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến "xì-tai" ăn mặc của hai người.

Michiko sáng đi làm, tối lên bar. Vì vậy, trang phục của cô lộng lẫy, lồng lộn khỏi bàn nhằm mục đích tạo sự đối lập giữa vẻ ngoài "không giống bác sĩ" nhưng lại có kỹ năng và y đức xứng đáng là chuẩn mực ngành y.

Ryoko Yonekura thổi hồn cho Michiko quyến rũ và sống động nhờ thần thái "chị đại" ngút ngàn. Ngoại trừ lúc vào phòng phẫu thuật, Michiko gần như luôn xuất hiện trong váy ngắn và giày cao gót, hàng hiệu cỡ nào cũng có. Tủ đồ của cô còn tạo nên cơn sốt "cháy hàng" tại Nhật Bản sau mỗi tập phim.

Trang phục ngày đầu tiên đi làm của Daimon Michiko trong Doctor X bản Nhật.

Nếu cảnh đầu phim của Michiko là trong quán bar/club, thì của Su Jeong là tại quán bida. Hàn Quốc chuộng phong cách đơn giản tại công sở và đời thường, nên thời trang đi làm của Su Jeong cũng chuộng sự thoải mái, tối giản. Michiko đi làm ngày đầu với váy ngắn cổ V, cùng boots cao quá gối, thì Su Jeong diện quần jeans, áo thun đen và áo khoác da dáng dài.

Giao diện đi làm ngày đầu tiên của Gye Su Jeong.

Đội sản xuất của Doctor X bản Hàn đủ sức để tạo hình cầu kỳ không thua Michiko cho Su Jeong. Kim Ji Won cũng dư sức "cân đồ", tạo nét slay, sang chảnh cho nhân vật tương tự như cách cô tạo nên Hong Hae In (Nữ Hoàng Nước Mắt/ Queen Of Tears). Vì thế, việc thay đổi cho Su Jeong "bớt lồng lộn" là dụng ý có lý từ ê-kíp Doctor X. Không chỉ phù hợp với văn hóa Hàn Quốc khi nội địa hóa, mà còn giúp Kim Ji Won tách biệt hoàn toàn hình tượng nhân vật với vai diễn liền trước.

Ảnh: X @hainnfilm

Doctor X bản Nhật còn hấp dẫn ở chỗ tạo nên những khoảnh khắc mập mờ giữa nữ chính Michiko và bác sĩ gây mê Hiromi Jonouchi (Yuki Uchida đóng) mà fan phim hay đùa là "thả thính girl love".

Trong 2 tập đầu của Doctor X bản Hàn, bác sĩ gây mê Jo Won Jin (Lee Jin Hee) "cảm thấy thú vị" với Su Jeong ngay từ ngày đầu khi thấy cô dám đứng lên chê thẳng mặt giám đốc Kim. Won Jin luôn lên tiếng bảo vệ, bênh vực Su Jeong khi hội bác sĩ khoa ngoại bới móc, tìm cách đuổi việc cô. Tuy nhiên, so với "thính girl love" của bản Nhật, bản Hàn mang lại cảm giác "chị em giúp đỡ nhau" (women support women) hơn.

Doctor X còn 10 tập nữa, các tuyến nhân vật sẽ phát triển thế nào và những khác biệt nào với bản gốc vẫn đang chờ lật mở. Điều khán giả đang manifest lúc này là Doctor X giữ vững phong độ "đầu xuôi đuôi lọt", "xin đừng đầu voi đuôi chuột".