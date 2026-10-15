Căn Nhà Không Mái Che xảy ra chuyện gì mà Doãn Quốc Đam phải lên tiếng phân trần?

Doãn Quốc Đam luôn được xem là nam diễn viên thực lực với diễn xuất đa dạng, nhân vật nào cũng có điểm nhấn. Nên dù đóng phim liên tục, Doãn Quốc Đam vẫn không hề bị trùng lặp, nhàm chán. Trong phim Căn Nhà Không Mái Che, nam diễn viên dù chỉ xuất hiện trong hai tập đầu vẫn kịp gây chú ý.

Doãn Quốc Đam chỉ xuất hiện trong 2 tập phim.

Nhân vật của anh tên Bình, một người đàn ông ít học, thô lỗ, ham mê cờ bạc và đẩy gia đình vào cảnh cùng quẫn, nợ nần chồng chất. Đã vậy, Bình còn có thói vũ phu, hễ có chuyện không vừa ý là sẽ động chân động tay với vợ.

Trong buổi ra mắt phim Căn Nhà Không Mái Che, Huyền Lizzie có kể rằng khi tập thì Doãn Quốc Đam đập mâm, ném bát đũa xuống đất nhưng không để đồ vật trúng vào người cô. Đến khi quay thật, Doãn Quốc Đam lại bốc cơm dưới đất và nhét vào miệng Huyền Lizzie khiến cô sợ hãi, hoảng hốt, gần như bật khóc vì sốc, từ đó mà nhập vai tốt hơn. Huyền Lizzie cũng khẳng định Doãn Quốc Đam có kỹ năng diễn, không hề đánh thật hay làm cô đau đớn.

Sau khi tập này lên sóng, khán giả thừa nhận họ rùng mình trước cảnh quay quá chân thực, khiến nhiều người ám ảnh. Nhưng cũng có cư dân mạng phàn nàn cho rằng Doãn Quốc Đam thiếu chuyên nghiệp khi không trao đổi trước với bạn diễn, đẩy Huyền Lizzie vào sợ hãi.

Trên trang cá nhân, Doãn Quốc Đam đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Rằng anh thường không bàn bạc trước, chỉ tập ở mức độ 60% còn khi diễn đẩy lên 100% vì không muốn đối phương biết trước được mọi diễn biến, nhờ đó mà phản ứng hay biểu cảm sẽ chân thực hơn.

Về cảnh quay trong Ngôi Nhà Không Mái Che, Doãn Quốc Đam khẳng định anh đã tính toán để hành động của mình ít tác động đến Huyền Lizzie nhất có thể. Chính đạo diễn cũng nhắc Doãn Quốc Đam hãy đẩy tình huống lên cao trào để khán giả bức xúc với nhân vật Bình, nên anh đã tăng độ hung dữ của Bình bằng cách nhét cơm vào miệng bạn diễn.

Doãn Quốc Đam bức xúc vì bị chỉ trích do đóng quá đạt.

Nam diễn viên không giấu được bức xúc khi bị khán giả hiểu lầm, cho rằng anh ghét Huyền Lizzie nên cố tình làm vậy, nhận rằng mình đã sai và xin lỗi bạn diễn đã chịu tổn thương khi làm việc chung. Dưới bài đăng của Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie đã nhanh chóng vào khẳng định mình không hề bị đau và khán giả cũng khen nam diễn viên diễn xuất hết mình, mang đến vai diễn vô cùng ấn tượng.