BXH phim trên các nền tảng mạng xã hội: Trại Buôn Người dẫn đầu

Theo bảng xếp hạng mới được công bố, Trại Buôn Người đứng đầu danh sách 10 phim được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong giai đoạn từ ngày 29/9 đến 12/10/2026, với 255.680 lượt thảo luận. Thành tích này tạo khoảng cách đáng kể với các tác phẩm xếp sau, đưa bộ phim điện ảnh Việt trở thành cái tên nổi bật nhất trong bảng thống kê. Đứng thứ hai là Lan Hương Như Cố với 50.840 lượt, trong khi Four Hands, Two Sonatas xếp thứ ba với 31.870 lượt.

Sức hút của Trại Buôn Người đến từ câu chuyện khai thác đề tài tội phạm sinh tồn, tập trung vào những góc khuất của các tổ chức lừa đảo tại khu vực cận biên giới. Phim theo chân Ny trong hành trình thâm nhập sào huyệt tội phạm để giải cứu em gái. Tuy nhiên, nhiệm vụ này nhanh chóng biến thành cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt, nơi nhân vật phải đối mặt với hiểm nguy và những tình huống vượt khỏi dự tính.

Trại Buôn Người do Steven Nguyễn đóng chính áp đảo các đối thủ, đứng đầu bảng xếp hạng phim trên mạng xã hội.

Bên cạnh các phân đoạn hành động căng thẳng, tác phẩm còn đặt ra vấn đề về những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao và nguy cơ con người trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo. Cách tiếp cận đề tài mang tính cảnh báo xã hội giúp bộ phim mở rộng câu chuyện vượt ra ngoài yếu tố giải trí, đồng thời tạo thêm chất liệu để khán giả trao đổi trên mạng xã hội. Với 255.680 lượt thảo luận, Trại Buôn Người bỏ xa vị trí thứ hai hơn 200.000 lượt, cho thấy ưu thế rõ rệt về mức độ được nhắc đến trong kỳ thống kê.

Xếp thứ hai là Lan Hương Như Cố với 50.840 lượt thảo luận. Dù đã kết thúc, bộ phim cổ trang vẫn duy trì sự quan tâm nhờ câu chuyện xoay quanh hành trình che giấu thân phận và minh oan cho gia tộc của Thẩm Gia Lan. Để sinh tồn, nhân vật phải mang thân phận nha hoàn, từng bước đối diện với những âm mưu chốn hậu viện và các biến cố liên tiếp.

Xếp thứ hai là Lan Hương Như Cố với 50.840 lượt thảo luận.

Four Hands, Two Sonatas đứng thứ ba với 31.870 lượt thảo luận.

Tuyến tình cảm nhiều trắc trở của cặp đôi chính cũng góp phần tạo sức hút cho tác phẩm. Đặc biệt, đoạn kết mang màu sắc bi thương, khi các nhân vật phải đưa ra lựa chọn trước những ngã rẽ của thời đại, tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sau khi phim khép lại. Vị trí thứ hai cho thấy sức nóng của Lan Hương Như Cố chưa hoàn toàn chấm dứt cùng thời điểm kết thúc phát sóng.

Trong khi đó, Four Hands, Two Sonatas đứng thứ ba với 31.870 lượt thảo luận. Bộ phim khai thác hành trình trưởng thành của hai nghệ sĩ piano, từ những đối thủ cạnh tranh đến những người tìm thấy sự đồng điệu qua các bản hòa tấu bốn tay. Mối quan hệ giữa họ trải qua nhiều hiểu lầm và tổn thương từ quá khứ trước khi đi đến sự thấu hiểu. Cái kết đề cao lòng vị tha, đồng thời khép lại câu chuyện về tình bạn và hành trình theo đuổi nghệ thuật, giúp tác phẩm tiếp tục nhận được sự chú ý dù đã hoàn tất phát sóng.

Ở các vị trí tiếp theo, Mùa Hè Năm Ấy đứng thứ tư với 25.760 lượt thảo luận, còn A Love Other Than Yours xếp thứ năm với 22.160 lượt. Bò Sữa Bay giữ vị trí thứ sáu với 20.390 lượt, theo sau là Đầu Xuân Tươi Sáng với 18.950 lượt. Mi Anh Thần Bộ xếp thứ tám với 18.340 lượt, Án Mạng Xém Hoàn Hảo đứng thứ chín với 13.900 lượt và Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên khép lại top 10 với 11.870 lượt thảo luận.

Bảng xếp hạng độ thảo luận phim trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: YouNet Media)

Bảng xếp hạng ghi nhận sự góp mặt của nhiều tác phẩm thuộc các thị trường và thể loại khác nhau. Tuy nhiên, khoảng cách lớn giữa Trại Buôn Người với những cái tên còn lại là điểm đáng chú ý nhất trong kỳ thống kê. Cần lưu ý, lượt thảo luận phản ánh mức độ được nhắc đến trên mạng xã hội, không đồng nghĩa trực tiếp với doanh thu phòng vé hay số lượng khán giả đã xem phim. Dù vậy, kết quả này vẫn cho thấy Trại Buôn Người đang tạo được độ lan tỏa nổi bật trong các cuộc trò chuyện trực tuyến về phim ảnh.