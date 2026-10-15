Huyền Lizzie tiết lộ hoảng sợ khi đóng phân cảnh bị Doãn Quốc Đam bạo hành

Tập đầu tiên của Căn nhà không mái che 'gây sốc' với khán giả bởi cảnh người chồng cuồng loạn bạo hành Hạnh. Trên các trang mạng xã hội, hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, nhận được nhiều sự chia sẻ và xót thương dành cho nhân vật. Không ít khán giả bày tỏ rằng, dù biết đây chỉ là cảnh phim, họ vẫn cảm thấy đau thắt trong lồng ngực khi nhớ lại những chuyện tương tự từng chứng kiến hoặc trải qua trong quá khứ.

Phân cảnh bạo hành trong "Căn nhà không mái che" gây tranh luận dữ dội.

Huyền Lizzie tiết lộ, khi diễn phân đoạn bị đánh, cô thực sự rơi vào trạng thái sợ hãi và hoảng loạn cùng nhân vật: “Hậu trường lúc tập cho cảnh này không quá kinh khủng, nhưng khi diễn, anh Doãn Quốc Đam đã có những sáng tạo khiến tất cả diễn viên cùng tham gia đều bị bất ngờ và nhanh chóng có sự phối hợp ăn ý. Khi tập, hoàn toàn không có chi tiết anh Đam nhét cơm vào miệng tôi, đập mâm vào lưng hay đạp vào bụng… Nhưng đến khi diễn, anh Đam đã ‘sáng tác’ thêm những cảnh đó, khiến cảm xúc mạnh hơn rất nhiều, giúp tôi diễn cảnh sợ hãi và hoảng loạn một cách chân thật nhất. Thậm chí, tôi còn không biết anh sẽ có những hành động nào tiếp theo để làm tổn thương Hạnh nữa. Diễn xong cảnh này, mọi người trong đoàn phim và anh Đam đều ùa vào hỏi tôi có đau không, có bị thương ở đâu không. Tất nhiên, tôi không bị tổn thương về thể chất, vì anh Đam là người diễn hình thể rất tốt, không gây tổn hại đến bạn diễn. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành cảnh quay, cảm xúc từ cảnh diễn đó “chạm” đến mức khi quay phân cảnh tiếp theo là cảnh ăn cơm, tôi vẫn “nuôi” được cảm xúc tủi nhục, đau đớn và thương các con”.

Huyền Lizzie khá hoảng sợ khi đóng phân cảnh bị bạo hành.

Nữ diễn viên cũng cho biết, dù gặp không ít thử thách khi nhận vai Hạnh, bởi đây là nhân vật hoàn toàn khác biệt so với những vai diễn cô từng đảm nhận, cô đặc biệt dành nhiều tình cảm cho nhân vật này. Từ góc nhìn của một người phụ nữ, một người mẹ, cô vừa thương, vừa xót xa, vừa đồng cảm với những cảm xúc của Hạnh.

Huyền Lizzie chia sẻ, những nỗi đau của Hạnh trong các tập đầu là những phân đoạn tâm lý rất nặng, đòi hỏi cô phải nghiên cứu sâu sắc để làm nổi bật những tổn thương chất chứa trong nhân vật. Qua vai diễn, nữ diễn viên muốn gửi gắm thông điệp đến những người phụ nữ đang phải chịu đựng đau đớn, bạo hành trong gia đình: Hãy mạnh mẽ vươn lên để bảo vệ chính mình và các con. Cuối cùng, trong phim, Hạnh đã lựa chọn ly hôn để bảo vệ các con.

Bên cạnh diễn xuất nhận được nhiều lời khen trong những tập đầu, Phan Minh Huyền cũng đối mặt với một số ý kiến về tạo hình nhân vật Hạnh. Một số khán giả cho rằng, vẻ ngoài của Hạnh 'chưa đủ… khổ, vẫn hơi… xinh'. Trước những ý kiến này, Phan Minh Huyền cho rằng, Hạnh không phải là một người phụ nữ xấu, mà chỉ là người phụ nữ lam lũ, vất vả.

“Trong suy nghĩ của khán giả, Hạnh cần… xấu hơn nữa. Tuy nhiên, với tôi, Hạnh là người phụ nữ có nhan sắc, nhưng vì quá vất vả, không có điều kiện chăm chút bản thân, khiến vẻ ngoài của cô bị lu mờ đi”, Phan Minh Huyền bày tỏ.

Huyền Lizzie cũng tự đánh giá đây là vai diễn khó nhất sự nghiệp.

Huyền Lizzie cũng giãi bày thêm: "Có lẽ, do mọi người đã quá quen với một Phan Minh Huyền qua những dạng vai đẹp, sang lâu nay, nên ở những tập đầu còn chưa quen mắt với tạo hình mới của Huyền. Tuy nhiên, là một diễn viên chuyên nghiệp, luôn mong mỏi được trải nghiệm với mọi loại vai diễn, Huyền thực sự hạnh phúc khi được giao vai Hạnh. Đây là thử thách nhưng cũng là sự hứng khởi của Huyền trong nghiệp diễn, khi lần đầu tiên vào một vai rất khác biệt với mình. Huyền đã dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm vai diễn và mong muốn đem đến một Hạnh được khán giả quan tâm, yêu thương. Hy vọng, khán giả sẽ đón nhận và ghi nhận những nỗ lực thay đổi của Huyền ở mỗi dạng vai".

Phan Minh Huyền cũng kể lại một câu chuyện vui ở hậu trường. Khi bắt đầu quay những tập đầu tiên, các diễn viên đều còn khá trắng trẻo nên phải dùng phấn nâu để làm tối màu da. Thế nhưng, chỉ sau đúng 2 tuần quay, cả nhóm không còn cần đến lớp phấn hóa trang này nữa, bởi ai cũng đã sạm nắng, đen bóng từ chân đến đầu.