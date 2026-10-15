Cặp đôi kiện tướng Dancesport khuấy động MV mới của Lệ Quyên

Người yêu Dancesport sẽ mãn nhãn với màn biểu diễn của Khánh Thi - Phan Hiển trong MV của Lệ Quyên. Ảnh: NVCC

Sau khi giới thiệu MV “Giá như anh là em”, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục thực hiện phiên bản nhảy với sự tham gia của Khánh Thi - Phan Hiển. Đây là màn kết hợp đáng chú ý giữa nữ ca sĩ nổi tiếng với những bản tình ca sâu lắng và cặp đôi kiện tướng đã ghi dấu ấn trong làng Dancesport Việt Nam.

Nhận lời tham gia MV xuất phát từ tình bạn lâu năm với Lệ Quyên, Khánh Thi - Phan Hiển đã thu xếp công việc để ghi hình trước thời điểm lên đường thi đấu quốc tế. Cả hai dành khoảng 5 tiếng ghi hình vào tối muộn, liên tục ngâm chân trong nước để hoàn thành các cảnh quay.

Đáng chú ý, bối cảnh trường quay ngập nước khiến cặp đôi phải thay đổi gần như toàn bộ bài nhảy đã chuẩn bị trước đó. Từ cấu trúc bài diễn, cách di chuyển, chuyển trọng tâm đến các động tác phối hợp và nâng đỡ đều phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế. Mặt sàn có nước gây nhiều khó khăn, đặc biệt với những động tác đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, lực dẫn và điểm tựa chính xác.

Dù vậy, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn phải bảo đảm sự mềm mại, liền mạch trong từng chuyển động để truyền tải trọn vẹn cảm xúc của ca khúc. Kinh nghiệm thi đấu và biểu diễn lâu năm giúp cả hai nhanh chóng thích ứng với bối cảnh ghi hình. Những động tác tưởng chừng nhẹ nhàng trên màn ảnh thực chất đòi hỏi kỹ thuật vững vàng, khả năng kiểm soát cơ thể và sự phối hợp ăn ý giữa hai bạn diễn.

Sự ăn ý của cặp đôi giúp phần trình diễn trở thành một cuộc đối thoại bằng hình thể. Ảnh: NVCC

Trong MV, Phan Hiển phát huy thế mạnh của một vận động viên Dancesport đỉnh cao với những động tác dẫn dắt, xoay chuyển và nâng đỡ chắc chắn. Sự linh hoạt trong xử lý kỹ thuật của anh tạo điều kiện để Khánh Thi thể hiện cảm xúc qua từng bước nhảy. Trong khi đó, Khánh Thi mang đến nét mềm mại, tinh tế từ kinh nghiệm biểu diễn và sự từng trải.

Với Khánh Thi - Phan Hiển, Dancesport trong MV lần này không đơn thuần là những bước nhảy đẹp mắt mà còn là phương tiện kể câu chuyện tình yêu. Qua đó, khán giả có dịp khám phá khả năng biểu đạt cảm xúc của khiêu vũ thể thao khi được đặt trong không gian nghệ thuật của một sản phẩm âm nhạc.

Nếu Khánh Thi - Phan Hiển tạo điểm nhấn bằng nghệ thuật trình diễn thì giọng hát Lệ Quyên là yếu tố dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt MV “Giá như anh là em”. Vốn được yêu mến bởi chất giọng trầm ấm, giàu nội lực và cách thể hiện những bản tình ca sâu lắng, nữ ca sĩ tiếp tục phát huy thế mạnh trong ca khúc lần này.

Với sự kết hợp của Lệ Quyên cùng Khánh Thi - Phan Hiển, phiên bản nhảy “Giá như anh là em” mang đến một cách thể hiện mới cho bản tình ca về sự sẻ chia và thấu hiểu. Ảnh: NVCC

Không đặt nặng xung đột hay bi kịch, ca khúc hướng đến những cảm xúc gần gũi trong đời sống tình cảm. Đó có thể là nỗi buồn chưa được nói ra, một tổn thương âm thầm hay mong muốn đối phương biết đặt mình vào vị trí của người còn lại. Qua giọng hát Lệ Quyên, những tâm tư ấy được thể hiện vừa da diết, vừa có sự tiết chế.

Âm nhạc và vũ đạo vì thế bổ trợ cho nhau. Giọng hát Lệ Quyên chuyển tải tâm trạng qua ca từ, trong khi Khánh Thi - Phan Hiển cụ thể hóa những cảm xúc ấy bằng ngôn ngữ hình thể, giúp câu chuyện tình yêu trở nên sinh động hơn.

MV “Giá như anh là em” do Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm hòa âm, Lê Quang đảm nhiệm vai trò Music Producer, Minh Quân là Vocal Producer và Lâm Bảo Châu giữ vai trò Project Manager.