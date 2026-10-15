25 cô gái chứng tỏ bản lĩnh catwalk

Sáng 15/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào thử thách catwalk trên cát. Rời sàn tập bằng phẳng quen thuộc, các cô gái phải làm quen với bề mặt dễ lún, đòi hỏi sự kiểm soát trong từng bước chân để giữ thăng bằng mà dáng đi vẫn mềm mại, uyển chuyển.

Trải nghiệm mới khiến thí sinh có chút bỡ ngỡ ban đầu nhưng đầy hào hứng. Sau những bước làm quen, các cô gái dần bắt nhịp, tự tin thể hiện dáng đi, thần thái trước ống kính.

Với Bùi Minh Phương (SBD 082), hai tháng được đào tạo kỹ năng catwalk tại nhà chung là sự chuẩn bị cần thiết cho những thử thách ngoài phòng tập. Những bài học giúp cô biết cách điều chỉnh khi trình diễn trong các không gian khác nhau.

Minh Phương cho biết cát có độ lún, cảm giác di chuyển khác với trên sàn nên cô cần thời gian thích nghi. Tuy nhiên, sự mới lạ không khiến thí sinh mất tự tin. Quan sát các bạn cùng thi, cô nhận thấy mọi người đều nỗ lực giữ thần thái, thể hiện khả năng và mong từng người có thể tỏa sáng.

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Thử thách vì thế là dịp để các cô gái vận dụng kỹ năng đã học vào điều kiện thực tế. Từng bước đi cần được điều chỉnh theo địa hình, đồng thời giữ sự liền mạch trong phần trình diễn.

Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) cho biết cô yêu thích những thử thách thuộc phần thi Đại sứ Thời trang. Hoạt động người mẫu trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô xem catwalk và trình diễn là lợi thế của bản thân. Hồng Hạnh tự tin thể hiện khả năng ở những địa hình khác nhau.

Sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Luật, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Hồng Hạnh từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Bên cạnh thế mạnh trình diễn, cô dự kiến lựa chọn hát để thể hiện ở phần thi tài năng.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982) hoàn thành thử thách dù đang gặp tổn thương ở mắt. Cô cho biết yêu thích hoạt động tại nhà chung và muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Thí sinh đến từ Đà Nẵng nói bản thân nỗ lực “săn” mọi danh hiệu Đại sứ.

Tinh thần ấy khiến từng hoạt động trở thành cơ hội để Hạ Nghi khám phá khả năng, từ trình diễn đến trải nghiệm văn hóa. Tại xưởng gốm Chu Đậu, cô đã vẽ 7 người bạn cùng thi lên bình gốm, lưu lại những nét riêng của từng người làm kỷ niệm.

Bước vào vòng Chung kết, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục lịch trình với nhiều hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, bảo vệ môi trường và chăm sóc cộng đồng.

Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602) cho biết hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô những ngày qua là nhặt rác, dọn sạch bãi biển và vận động giảm rác thải nhựa. Theo thí sinh, đây là việc làm thiết thực, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa lan tỏa thông điệp tới mọi người.

Hướng tới danh hiệu Đại sứ Nhân ái, Uyên Nhi mong có thêm cơ hội đến nhiều nơi, tham gia và thực hiện dự án cộng đồng. Ở phần thi tài năng, cô đang cân nhắc giữa thuyết trình và xử lý tình huống.

Nguyễn Thị Hoa (SBD 240) cho biết bản thân đã “lột xác” từ khi vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Ngoài kỹ năng trình diễn, ứng xử, cô học thêm nhiều điều qua các chuyến đi và từ chínhngười bạn cùng thi.

Cô cho rằng mỗi cô gái mang đến cá tính, năng lực và thế mạnh riêng. Việc cùng sinh hoạt, tập luyện, tham gia thử thách giúp cô có cơ hội quan sát, học hỏi những điểm tốt ở người khác để hoàn thiện bản thân.

Sự thay đổi sau thời gian ở nhà chung đến từ bài học của chuyên gia lẫn những điều gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Ngoài hoạt động trình diễn, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham quan, trải nghiệm vẽ gốm tại làng gốm Chu Đậu, mặc áo nhật bình, tìm hiểu trang phục cung đình triều Nguyễn, thu gom rác bãi biển, chèo kayak khám phá hệ sinh thái và trồng rừng ngập mặn tại Bàng La, Hải Phòng. Các thí sinh thăm hỏi, hỗ trợ chăm sóc cựu chiến binh, thanh niên xung phong và người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, dành thời gian chăm sóc, vui chơi cùng các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

Chặng chung kết là cơ hội để các cô gái bồi đắp hiểu biết văn hóa, học cách sẻ chia và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những việc làm cụ thể. Đây cũng giai đoạn nước rút để chạm tới vương miện danh giá.