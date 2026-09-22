Trận đấu đấm bốc giữa robot và con người

REK, một giải đấu võ thuật dành cho robot hình người có trụ sở tại Mỹ, mới đây đã phát hành video quay cảnh nhà sáng tạo nội dung Frankie Lapenna đấu tập với một robot hình người cao khoảng 1m8. Trong video, Lapenna đeo đồ bảo hộ và găng tay đấm bốc khi thực hiện các đòn đánh qua lại với robot. REK quảng bá sự kiện này là trận đấu "người đấu với robot kiểu Terminator" (Kẻ hủy diệt) đầu tiên trên thế giới.

REK chuyên tổ chức các cuộc thi đấu võ thuật dành cho robot hình người. Công ty vận hành một cơ sở chuyên dụng rộng khoảng 1.100m2 tại San Francisco, nơi không chỉ diễn ra các trận đấu robot mà còn có các hoạt động triển lãm, kinh doanh, cho thuê và bảo trì. Ngoài ra, REK còn vận hành một hệ thống mô phỏng đấu robot sử dụng cùng loại trí tuệ nhân tạo (AI) được trang bị trên các robot hình người thực tế. Người chơi đạt điểm cao trong hệ thống mô phỏng này có thể giành được cơ hội trực tiếp điều khiển robot hình người tại sự kiện thi đấu thực tế.

Sau trận đấu, Lapenna đã đăng tải bức ảnh chụp bàn tay sưng tấy của mình, gọi đó là "bằng chứng cho những ai từng nói tôi không đánh con robot đủ mạnh" và khẳng định rằng mình đã bị gãy tay trong lúc giao đấu.