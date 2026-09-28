ASIAD 2026: Cầu mây nữ vào chung kết, regu nam giành HCĐ

Ở bán kết nội dung đôi nữ diễn ra trưa 28.9, Thu Trang và Hồng Liên thi đấu chủ động, đánh bại Hàn Quốc 2-0. Hai VĐV Việt Nam nhanh chóng tạo khoảng cách và thắng set đầu 15-6. Sang set 2, Hàn Quốc nỗ lực bám đuổi, nhưng Thu Trang và Hồng Liên vẫn duy trì sự tập trung để giành chiến thắng 15-13.

Đôi nữ Việt Nam (áo đỏ) xuất sắc lọt vào chung kết

Kết quả này giúp đôi nữ Việt Nam chắc chắn giành ít nhất HCB. Đối thủ của Thu Trang và Hồng Liên trong trận chung kết là đội thắng ở cặp bán kết giữa Lào và Philippines. Trận tranh HCV diễn ra lúc 7h00 ngày 29.9.

Nếu đăng quang, cầu mây nữ Việt Nam sẽ trở lại ngôi cao nhất ASIAD ở nội dung đôi nữ sau 20 năm. Tại ASIAD 2006 ở Doha, bộ đôi Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo từng giành HCV sau khi vượt qua Myanmar 2-0.

Ở nội dung regu nam, bộ ba Ngô Thanh Long, Nguyễn Văn Nhàn và Lương Công Minh giành HCĐ sau khi thua Thái Lan 0-2 ở bán kết vào chiều 28.9.

Đội regu nam Việt Nam (áo đỏ) giành HCĐ sau khi thua ở bán kết

Thái Lan nhập cuộc tốt, phát huy hiệu quả trong những pha tấn công và phòng thủ để thắng set đầu 15-7. Sang set 2, đại diện "xứ chùa vàng" tiếp tục duy trì thế chủ động, dù Việt Nam nỗ lực rút ngắn cách biệt.

Khi tỷ số là 7-4, Thái Lan tăng tốc, liên tiếp ghi điểm để dẫn 12-5 trước khi khép lại set đấu 15-6.

Không thể vào chung kết, nhưng tấm HCĐ của Ngô Thanh Long, Nguyễn Văn Nhàn và Lương Công Minh vẫn là phần thưởng xứng đáng, góp thêm một huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.