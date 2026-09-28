Cập nhật kết quả Singapore vs Bangladesh ngày 28/9, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Singapore vs Bangladesh mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Singapore đấu Bangladesh thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay.
●FIFA ASEAN Cup 2026
1-0
Bangladesh
Harhys Stewart 35’
KẾT THÚC
Chiều 28/9, Singapore thắng Bangladesh 1-0 trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia) ở lượt trận thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Harhys Stewart ghi bàn duy nhất ở phút 35 bằng pha đánh đầu sau quả tạt từ cánh trái.
Hai đội kiểm soát bóng ngang nhau trong trận đấu, nhưng Singapore tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Singapore hiệu quả hơn đáng kể ở khâu dứt điểm. Đội bóng tung 10 cú sút, trong đó 6 lần trúng đích, còn Bangladesh chỉ có 4 pha dứt điểm và một lần đưa bóng trúng khung thành.
Trước khi Stewart mở tỷ số, hàng thủ Bangladesh nhiều lần phải cứu nguy. Chỉ 2 phút sau bàn thắng của đội nhà, Ilhan Fandi suýt nhân đôi cách biệt nếu pha ra chân không đưa bóng tìm đúng xà ngang.
Bangladesh cố gắng gây sức ép trong hiệp hai, nhưng đại diện Nam Á gặp khó trong việc biến những tình huống tiếp cận vòng cấm thành cơ hội thực sự.
Singapore chủ động bảo vệ lợi thế và vẫn tạo được những pha phản công đáng chú ý. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng được ghi cho đến cuối trận. Thầy trò HLV Gavin Lee bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó mang về trọn vẹn 3 điểm quý giá.
Singapore
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Izwan Mahbud
TM
3
Ryhan Stewart
4
Nur Adam Abdullah
6
Kyoga Nakamura
7
Uiyoung Song
8
Shah Shahiran
9
Farhan Zulkifli
13
Harhys Stewart
14
Hariss Harun
ĐT
18
Jacob William
19
Ikhsan Fandi
BANgladesh
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Mehedi Hasan Srabon
TM
6
Jamal Bhuyan
ĐT
7
Shekh Morsalin
8
Hamza Choudhury
9
Shuki Itofusa
10
Rakib Hossain
12
Zidane Yousuf
14
Tariq Kazi
19
Zayan Ahmed
22
Saad Uddin
23
Shamit Shome
Thông tin trước trận Singapore vs Bangladesh
Singapore và Bangladesh bước vào lượt trận thứ hai với áp lực ngang nhau khi đều trắng tay trong ngày ra quân. Một thất bại nữa có thể khiến cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của cả hai bị ảnh hưởng đáng kể. Ở trận mở màn, Singapore để thua Indonesia 0-2 trong thế trận gặp nhiều bất lợi, trong khi Bangladesh thất bại 0-3 khi đụng độ Malaysia.
Bởi vậy, cuộc đối đầu Bangladesh mang ý nghĩa quan trọng với Singapore. Trước đối thủ không được đánh giá cao về chất lượng đội hình, đội bóng đảo quốc sư tử cần hướng đến 3 điểm để duy trì khả năng cạnh tranh tại bảng đấu. Tuy nhiên, thay vì đẩy cao đội hình và mạo hiểm tấn công, Singapore có thể ưu tiên sự an toàn, kiểm soát thế trận và chờ đợi cơ hội kết liễu đối phương.
So với Bangladesh, Singapore nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng tổ chức lối chơi. Dù không còn sở hữu lực lượng nổi bật như những giai đoạn thành công trước đây, đội bóng này vẫn duy trì những đặc trưng quen thuộc như tính kỷ luật, khả năng tranh chấp quyết liệt và sự chặt chẽ trong hệ thống phòng ngự.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-singapore-vs-bangladesh-ngay-28-9-ty-so-moi-nhat-ar1042281.html