Cập nhật kết quả Singapore vs Bangladesh ngày 28/9, tỷ số mới nhất

●FIFA ASEAN Cup 2026

Singapore

1-0

Bangladesh

Harhys Stewart 35’

KẾT THÚC

Chiều 28/9, Singapore thắng Bangladesh 1-0 trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia) ở lượt trận thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Harhys Stewart ghi bàn duy nhất ở phút 35 bằng pha đánh đầu sau quả tạt từ cánh trái.

Hai đội kiểm soát bóng ngang nhau trong trận đấu, nhưng Singapore tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Singapore hiệu quả hơn đáng kể ở khâu dứt điểm. Đội bóng tung 10 cú sút, trong đó 6 lần trúng đích, còn Bangladesh chỉ có 4 pha dứt điểm và một lần đưa bóng trúng khung thành.

Trước khi Stewart mở tỷ số, hàng thủ Bangladesh nhiều lần phải cứu nguy. Chỉ 2 phút sau bàn thắng của đội nhà, Ilhan Fandi suýt nhân đôi cách biệt nếu pha ra chân không đưa bóng tìm đúng xà ngang.

Bangladesh cố gắng gây sức ép trong hiệp hai, nhưng đại diện Nam Á gặp khó trong việc biến những tình huống tiếp cận vòng cấm thành cơ hội thực sự.

Singapore chủ động bảo vệ lợi thế và vẫn tạo được những pha phản công đáng chú ý. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng được ghi cho đến cuối trận. Thầy trò HLV Gavin Lee bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó mang về trọn vẹn 3 điểm quý giá.

Singapore

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Izwan Mahbud

TM

3

Ryhan Stewart

4

Nur Adam Abdullah

6

Kyoga Nakamura

7

Uiyoung Song

8

Shah Shahiran

9

Farhan Zulkifli

13

Harhys Stewart

14

Hariss Harun

ĐT

18

Jacob William

19

Ikhsan Fandi

BANgladesh

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Mehedi Hasan Srabon

TM

6

Jamal Bhuyan

ĐT

7

Shekh Morsalin

8

Hamza Choudhury

9

Shuki Itofusa

10

Rakib Hossain

12

Zidane Yousuf

14

Tariq Kazi

19

Zayan Ahmed

22

Saad Uddin

23

Shamit Shome

Thông tin trước trận Singapore vs Bangladesh

Singapore và Bangladesh bước vào lượt trận thứ hai với áp lực ngang nhau khi đều trắng tay trong ngày ra quân. Một thất bại nữa có thể khiến cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của cả hai bị ảnh hưởng đáng kể. Ở trận mở màn, Singapore để thua Indonesia 0-2 trong thế trận gặp nhiều bất lợi, trong khi Bangladesh thất bại 0-3 khi đụng độ Malaysia.

Bangladesh đối đầu với Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Bangladesh Football Federation)

Bởi vậy, cuộc đối đầu Bangladesh mang ý nghĩa quan trọng với Singapore. Trước đối thủ không được đánh giá cao về chất lượng đội hình, đội bóng đảo quốc sư tử cần hướng đến 3 điểm để duy trì khả năng cạnh tranh tại bảng đấu. Tuy nhiên, thay vì đẩy cao đội hình và mạo hiểm tấn công, Singapore có thể ưu tiên sự an toàn, kiểm soát thế trận và chờ đợi cơ hội kết liễu đối phương.

So với Bangladesh, Singapore nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng tổ chức lối chơi. Dù không còn sở hữu lực lượng nổi bật như những giai đoạn thành công trước đây, đội bóng này vẫn duy trì những đặc trưng quen thuộc như tính kỷ luật, khả năng tranh chấp quyết liệt và sự chặt chẽ trong hệ thống phòng ngự.