AI, đường sắt tốc độ cao vào danh mục đào tạo nghề mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 về danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Thông tư áp dụng đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và trình độ sơ cấp, đồng thời thiết lập cơ chế cập nhật danh mục để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực mới từ thị trường lao động và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Theo danh mục mới, nhiều ngành, nghề gắn với công nghệ mới, chuyển đổi số, hạ tầng và năng lượng được bổ sung. Trong lĩnh vực công nghệ có Trí tuệ nhân tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật robot công nghiệp. Lĩnh vực đường sắt xuất hiện nhiều nghề chuyên sâu như Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ cao; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ cao; Điều độ điện sức kéo đường sắt và Thông tin tín hiệu đường sắt đô thị. Ngành năng lượng cũng bổ sung các nghề Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo; Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời.

SInh viên Trường Đại học Thương mại.

Bên cạnh việc bổ sung nghề mới, Thông tư điều chỉnh tên gọi, mã của một số nghề để đồng bộ với hệ thống ngành đào tạo trình độ giáo dục đại học, đồng thời thể hiện thông tin đối chiếu tên và mã cũ, tạo thuận lợi cho các cơ sở chuyển đổi và tổ chức đào tạo.

Một điểm đáng chú ý là danh mục được thiết kế theo hướng linh hoạt hơn. Bộ GDĐT sẽ rà soát, đánh giá hằng năm và chỉnh sửa, bổ sung định kỳ ít nhất 1 lần trong 3 năm. Trong thời gian giữa các kỳ điều chỉnh, những nghề mới phát sinh vẫn có thể được rà soát, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan có thể đề xuất nghề mới trên cơ sở nhu cầu nhân lực, đặc điểm nghề, công việc và vị trí việc làm sau đào tạo. Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định việc ban hành nghề mới khi có ý kiến thống nhất của ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tư vấn. Sau đó, nghề được cập nhật trên cơ sở dữ liệu và chính thức đưa vào danh mục tại kỳ rà soát định kỳ tiếp theo.

Thông tư cũng đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục ngành, nghề đào tạo, cùng với trình độ trung cấp và cao đẳng. Tại từng nghề, Phụ lục I xác định rõ phạm vi trình độ được tổ chức, gồm THN, TC và CĐ. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh tên chương trình, cập nhật và công khai ngành, nghề đang đào tạo; Sở GDĐT hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện tại địa phương.

Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 1/12/2026. Các quy định về danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng tại Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực từ thời điểm này, trừ các ngành, nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Các lớp tuyển sinh trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục được đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ theo tên, mã đã áp dụng; các lớp tuyển sinh sau thời điểm này thực hiện theo danh mục mới.