Thần đồng esports 11 tuổi thắng HCV, lập kỷ lục khủng tại ASIAD 2026 là ai?

Tóm tắt nhanh: Yuki Kurihara - cậu học sinh 11 tuổi người Nhật Bản vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành vận động viên trẻ nhất giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026).

Thi đấu ở nội dung game giải đố Puyo Puyo, Kurihara đã vượt qua hàng loạt đối thủ trưởng thành, nhờ kỹ thuật và độ chính xác ở đẳng cấp cao.

Đằng sau ánh hào quang tại ASIAD 2026 là câu chuyện về một thần đồng esports bắt đầu đam mê từ lứa tuổi mẫu giáo nhưng vẫn duy trì lối sống hồn nhiên của một học sinh tiểu học.

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản vừa chứng kiến một khoảnh khắc đi vào lịch sử khi tuyển thủ Yuki Kurihara thuộc đội chủ nhà đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng (HCV) ở nội dung Puyo Puyo.

Mới 11 tuổi, Kurihara bước vào giải đấu với tư cách là "em út" của đoàn thể thao Nhật Bản và hiện tại đang giữ kỷ lục nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử các kỳ ASIAD kể từ năm 1951.

Yuki Kurihara thắng HCV tại ASIAD 2026, lập kỷ lục là nhà vô địch trẻ nhất đấu trường này kể từ năm 1951.

Xuyên suốt hành trình thi đấu tại ASIAD 2026, Kurihara cho thấy phong độ ổn định và ấn tượng. Tại vòng bảng, tuyển thủ nhí toàn thắng cả 4 trận trước các đại diện đến từ Philippines, Kazakhstan, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) để chiếm ngôi đầu bảng A. Bước vào vòng knock-out, sự chênh lệch tuổi tác không thể làm khó được tài năng trẻ. Ở trận bán kết, Kurihara vượt qua đối thủ Tanarak Wongkitikun 28 tuổi của Thái Lan với tỷ số 10-1 áp đảo.

Kurihara đánh bại nhiều tuyển thủ lớn tuổi hơn ở bộ môn Puyo Puyo.

Trong trận Chung kết ngày 26/9, Kurihara tiếp tục khẳng định sức mạnh áp đảo khi vượt qua tuyển thủ Kang Dong-shin của Hàn Quốc với tỷ số 10-2. Sau thất bại, Kang đã không ngần bày tỏ sự khâm phục: "Rõ ràng đối thủ vô cùng tài năng và ở đẳng cấp cao hơn tôi. Khả năng kỹ thuật cùng độ chính xác của cậu ấy thật đáng kinh ngạc".

Bước lên bục nhận giải với phong thái hồn nhiên, Kurihara chia sẻ: "Em rất vui. Tấm huy chương vàng rất đẹp, sáng bóng và nặng. Con thú nhồi bông linh vật đi kèm cũng siêu dễ thương".

Sinh năm 2015, Yuki Kurihara đến với môn Puyo Puyo từ khi cậu mới học mẫu giáo, sau khi nhận được đĩa game này làm quà tặng vào dịp Giáng sinh. Puyo Puyo là dòng trò chơi giải đố đối kháng nổi tiếng do hãng Sega phát triển, có cơ chế xếp các khối hình "giọt nước" cùng màu. Ở cấp độ thi đấu chuyên nghiệp, trò chơi đòi hỏi phản xạ cực nhanh, tư duy không gian và khả năng tính toán chuỗi combo chính xác trong khoảng thời gian tính bằng phần nghìn giây.

Nhờ khả năng tự học qua các buổi phát sóng, tài năng của Kurihara phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đầu năm 2026, cậu bé xuất sắc lên ngôi vô địch tại giải đấu Puyo Puyo Grand Prix Final, quy tụ những tay máy hàng đầu Nhật Bản và chính thức giành suất tham dự ASIAD. Chỉ 2 tháng trước sinh nhật 11 tuổi, Kurihara chính thức trở thành một game thủ chuyên nghiệp.

Dù sở hữu khả năng tập trung đặc biệt cùng chế độ luyện tập có thời điểm lên tới 8 giờ mỗi ngày, Kurihara vẫn giữ được nhịp sống hằng ngày và tính cách ngây thơ của mình. Ngoài đời, cậu giới hạn thời gian chơi game chỉ khoảng 1 giờ/ ngày.

Cậu vẫn đi học, tham gia các lớp học ngoài giờ, thích đá bóng trong công viên và say mê bộ phim hoạt hình Doraemon. Đáng chú ý, Kurihara có thói quen ăn món lươn nướng yêu thích trước các trận đấu quan trọng để nạp năng lượng.