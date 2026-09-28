Barcelona để mắt Estevão Willian, Chelsea đứng trước nguy cơ mất tài năng trẻ?

Mùa giải 2026/27, Estevão chưa có nhiều cơ hội thi đấu tại Premier League. Cầu thủ 19 tuổi chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị và mới có khoảng 23 phút thi đấu sau 5 vòng đầu tiên của Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, cả 2 lần đá chính của tài năng trẻ người Brazil đều diễn ra ở đấu trường EFL Cup.

Estevão Willian chưa có nhiều cơ hội ra sân tại Chelsea tại mùa giải năm nay

Việc ít được sử dụng khiến Estevão không hài lòng, dù từng được Chelsea hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tương lai của đội bóng. Một vấn đề khác cũng được nhắc đến là quá trình phát triển thể chất. Estevão được cho là không muốn tiếp tục tăng cơ bắp theo yêu cầu của đội bóng thành London bởi lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ, sự linh hoạt và khả năng xử lý bóng.

Giám đốc thể thao Deco được cho là đang thường xuyên cập nhật tình hình của Estevão. Barcelona từng theo đuổi cầu thủ này khi còn khoác áo Palmeiras nhưng không thể hoàn tất thương vụ vì những hạn chế về tài chính. Đội bóng xứ Catalonia vẫn đánh giá cao tiềm năng của Estevão, dù vị trí sở trường của cầu thủ Brazil có sự cạnh tranh lớn với Lamine Yamal.

Estevão gia nhập Chelsea từ Palmeiras vào năm 2025 theo bản hợp đồng dài hạn. Cá nhân đội chủ sân Stamford Bridge vẫn xem tài năng sinh năm 2007 là một phần trong kế hoạch phát triển đội hình và chưa có dấu hiệu muốn bán.

Barcelona dành sự quan tâm đặc biệt cho Estevão Willian

Ở thời điểm hiện tại, Estevão vẫn chưa có ý định rời Chelsea. Tuy nhiên, nếu thời lượng thi đấu của ngôi sao người Brazil tiếp tục ở mức thấp trong những tháng tới, Barcelona có thể tính đến việc thăm dò khả năng chiêu mộ cầu thủ này.

Hiện Estevão vẫn nằm trong nhóm những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá Brazil. Với Barcelona, việc tiếp tục theo dõi cầu thủ này có thể là bước chuẩn bị cho một phương án dài hạn ở hàng công, đặc biệt nếu cơ hội chiêu mộ xuất hiện trong tương lai.