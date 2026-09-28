PUBG Mobile Việt Nam sáng cửa có huy chương ASIAD

Đội hình tuyển PUBG Mobile Việt Nam, nòng cốt từ Team Flash. Ảnh: PUBG VN.

Ngày 28/9, đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), diễn ra tại Aichi Sky Expo, Nhật Bản. Sau 6 trận, Việt Nam có 51 điểm, tạm xếp thứ 4 trong tổng số 12 đội tuyển quốc gia.

Thái Lan đang dẫn đầu với 75 điểm. Trung Quốc đứng thứ hai với 61 điểm, trong khi Indonesia giữ vị trí thứ 3 với 55 điểm. Như vậy, khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và vị trí Huy chương Đồng hiện chỉ là 4 điểm. Phía sau Việt Nam là Pakistan với 39 điểm và Hàn Quốc với 38 điểm.

4 trận đầu tiên của ngày 28/9 được tổ chức trên bản đồ Erangel. Tại trận thứ 4, Việt Nam tiến vào nhóm 4 đội cuối cùng cùng Trung Quốc, Thái Lan và Uzbekistan, trước khi thắng loạt giao tranh cuối để giành vị trí số một.

Bảng điểm sau 6 trận đầu của bộ môn PUBG Mobile tại ASIAD 20. Ảnh: BTC.

Phong độ này tiếp tục được duy trì khi bản đồ chuyển sang Miramar ở trận thứ 5. Việt Nam tiến vào Top 3 cùng Thái Lan và Pakistan, sau đó tiếp tục là đội sống sót cuối cùng. Riêng ván đấu này, đội tuyển Việt Nam thu về 17 điểm và có lần thứ hai liên tiếp giành WWCD.

Tổng kết sau 5 ván, 51 điểm giúp Việt Nam bước qua nửa chặng đường với vị trí thứ 4. Khoảng cách hiện tại lần lượt là 4 điểm với Indonesia, 10 điểm với Trung Quốc và 24 điểm với đội đầu bảng Thái Lan. Ngày mai, đội sẽ tiếp tục với 6 trận cuối để giành huy chương.

Đội hình PUBG Mobile Việt Nam tại ASIAD 20 gồm 5 tuyển thủ đang thuộc biên chế Team Flash: Võ Minh Thắng (HàDè), Phạm Văn Trung (Bowz), Nguyễn Ngọc Thiện (Topz), Nguyễn Anh Quân (Win) và Phạm Văn Hiếu (Zhius). Đội được dẫn dắt bởi HLV Lê Quang Huy (Cii).

Đây cũng là bộ khung đã vượt qua vòng tuyển chọn ASIAD tổ chức tại TP.HCM hồi tháng 6. Trong giai đoạn vòng bảng, Việt Nam từng dẫn đầu bảng A với 99 điểm và hai lần giành chiến thắng. Ở vòng cuối, đội đạt 66 điểm và đứng thứ 3, qua đó giành một trong 8 suất thông qua vòng loại tới Nhật Bản.

Trước ASIAD, nhóm tuyển thủ Team Flash cũng trải qua năm 2026 với mật độ thi đấu quốc tế liên tục. Tại PUBG Mobile World Cup 2026 thuộc Esports World Cup, Team Flash kết thúc ở vị trí thứ 7 và nhận 137.500 USD. Trong đội hình dự giải này có Bowz, Topz, Win và Zhius, 4/5 tuyển thủ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam tại ASIAD.

Đoàn Thể thao điện tử Việt Nam dự ASIAD 20 có 23 vận động viên và 6 huấn luyện viên, thi đấu 4 nội dung gồm Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile, NARAKA: Bladepoint và Identity V. Đây là kỳ ASIAD thứ hai liên tiếp Esports được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức.