Boxing Việt Nam có 2 võ sĩ vào bán kết, nắm chắc 2 HCĐ tại ASIAD 2026

Ngày 28.9, Nguyễn Thị Tâm bước vào tứ kết hạng 51kg nữ với sự tự tin sau hai chiến thắng trước Ramisha Shrestha (Nepal) và Guo Yi Xuan (Đài Bắc Trung Hoa). Đối thủ của cô là Bak Cho Rong (Hàn Quốc), người cũng có màn khởi đầu thuận lợi tại giải.

Nguyễn Thị Tâm vào bán kết hạng cân 51kg nữ. Ảnh: VBF

Ngay từ hiệp đầu, Nguyễn Thị Tâm chủ động gây sức ép bằng khả năng di chuyển linh hoạt và những cú đánh chính xác.

Võ sĩ Việt Nam kiểm soát tốt khoảng cách, hạn chế khả năng áp sát của đối thủ. Sang hai hiệp còn lại, cô tiếp tục duy trì thế chủ động, kiểm soát nhịp độ để giành chiến thắng tuyệt đối 5-0.

Kết quả này đưa Nguyễn Thị Tâm vào bán kết hạng 51kg nữ và đảm bảo ít nhất một tấm HCĐ. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nữ võ sĩ sau hành trình trở lại từ chấn thương.

Ở hạng 75kg nữ, Lưu Diễm Quỳnh cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Khoshkhabar Parmida (Iran) với tỷ số 5-0.

Trong hai hiệp đầu, hai võ sĩ thi đấu khá cân bằng. Tuy nhiên, Lưu Diễm Quỳnh tăng tốc ở hiệp 3, tung những tổ hợp đòn hiệu quả và tận dụng sự xuống sức của đối thủ để giành chiến thắng.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Lưu Diễm Quỳnh giành huy chương ASIAD, sau tấm HCĐ tại ASIAD 19.

Với hai chiến thắng ở tứ kết, boxing Việt Nam chắc chắn có thêm ít nhất 2 HCĐ tại ASIAD 2026. Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh sẽ thi đấu bán kết ngày 30.9 để tranh quyền vào chung kết.

Nguyễn Thị Tâm đối đầu Alua Balkibekova (Kazakhstan), võ sĩ từng 2 lần vô địch thế giới và 2 lần vô địch châu Á. Trong khi đó, Lưu Diễm Quỳnh gặp Bao Zi Yi (Trung Quốc), tay đấm 20 tuổi từng giành HCĐ giải vô địch trẻ thế giới.