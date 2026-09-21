'Trạm Công dân số' tiện ích, an toàn

Đến trải nghiệm “Trạm Công dân số” thứ 8 đặt tại phường Hòa Bình, bà Đoàn Thanh Thủy khá bất ngờ khi nhiều tiện ích thiết yếu được tích hợp tại một điểm. Sau vài thao tác trên màn hình, bà có thể tìm hiểu dịch vụ công, tra cứu thông tin và trải nghiệm các tiện ích phục vụ đời sống. Theo bà Thủy, giao diện của trạm trực quan, dễ tiếp cận; với những người chưa thành thạo công nghệ, việc trực tiếp thao tác cũng giúp từng bước làm quen với dịch vụ số, sử dụng công nghệ an toàn hơn.

Lễ ra mắt "Trạm Công dân số" tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG KHÁNH

Sự thuận tiện mà bà Thủy trải nghiệm cũng là mục tiêu “Trạm Công dân số” hướng tới. Đây là sáng kiến do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cùng các đơn vị, doanh nghiệp triển khai. Từ điểm thí điểm đầu tiên vào tháng 10-2025, đến nay thành phố đã có 8 trạm hoạt động tại các không gian công cộng.

Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia VNeID, trạm tích hợp 6 nhóm tính năng: Hành chính công; an ninh, an toàn; y tế số; tiện ích dân sinh; tra cứu và đóng phạt nguội; tài chính-ngân hàng. Riêng hệ thống dịch vụ công cung cấp hơn 200 thủ tục, tập trung vào các lĩnh vực như cư trú, căn cước, định danh điện tử, hộ tịch... Việc sử dụng các nền tảng chính thống vừa tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục, vừa góp phần bảo đảm an toàn trong giao dịch trên môi trường số. Điểm đáng chú ý là “Trạm Công dân số” tạo thêm kênh tương tác giữa người dân với chính quyền và lực lượng Công an, phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, việc xây dựng và nhân rộng mô hình với nhiều tính năng, tiện ích tích hợp thể hiện quá trình chuyển đổi từ tư duy “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và đối tượng phục vụ. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở “gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ”, đưa các tiện ích của Đề án 06, ứng dụng căn cước, định danh và xác thực điện tử ngày càng sâu rộng vào đời sống.

Bên cạnh các tính năng trên, “Trạm Công dân số” còn hỗ trợ kiểm tra miễn phí một số chỉ số sức khỏe; thanh toán tiền điện, nước, internet, viễn thông, học phí... Việc tích hợp nhiều nhu cầu thiết yếu trên cùng hệ thống tạo thuận lợi cho người dân, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số. Thời gian qua, các trạm đã phục vụ hơn 83.000 lượt người; trong đó gần 21.000 lượt thực hiện dịch vụ công và các dịch vụ đa tiện ích, hơn 62.000 lượt đo, kiểm tra sức khỏe. Thành phố đặt mục tiêu triển khai 100 trạm trong năm 2026 và thêm 68 trạm đến hết quý II-2027, bảo đảm mỗi phường, xã, đặc khu có ít nhất một trạm.

“Trạm Công dân số” vừa được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ. Việc tiếp tục nhân rộng mô hình sẽ đưa các tiện ích số đến gần người dân hơn, đồng thời tạo thêm kênh kết nối giữa lực lượng Công an, chính quyền với cộng đồng trong tiếp nhận thông tin, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, an ninh mạng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.