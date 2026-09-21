Vì sao phim ngắn AI khiến người xem khó dừng lại?

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách sản xuất nội dung giải trí. Từ hình ảnh, nhân vật, chuyển động đến giọng nói, nhiều công đoạn có thể được thực hiện bằng công nghệ, giúp phim ngắn được sản xuất với tốc độ nhanh hơn.

Nhưng điều khiến loại hình này nổi bật không chỉ nằm ở công nghệ. Cấu trúc câu chuyện, thời lượng ngắn và cách đặt nút thắt liên tục mới là những yếu tố khiến người xem dễ bị cuốn vào chuỗi nội dung kéo dài hàng chục tập.

Phim ngắn AI thường chia câu chuyện thành những phần rất ngắn, mỗi tập kéo dài khoảng một đến hai phút. Thay vì dành nhiều thời gian giới thiệu nhân vật và bối cảnh, nội dung nhanh chóng đưa người xem vào một tình huống có xung đột.

Cách triển khai này cũng tương đồng với thói quen tiêu thụ video ngắn trên mạng xã hội. Người xem không cần ghi nhớ một hệ thống nhân vật quá phức tạp nhưng vẫn có thể nhanh chóng hiểu ai đang gặp vấn đề và điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Đặc biệt, tập phim thường dừng lại đúng thời điểm mâu thuẫn chuẩn bị được giải quyết. Một bí mật sắp được tiết lộ, nhân vật chuẩn bị phản công hoặc tình huống quan trọng vừa xuất hiện thì màn hình chuyển sang phần tiếp theo.

Chính khoảng dừng đó tạo ra cảm giác “xem thêm một tập nữa”.

Phim ngắn AI không nhất thiết phải sở hữu cốt truyện hoàn toàn mới để thu hút khán giả.

Những mô-típ quen thuộc như nhân vật nghèo khó bất ngờ đổi đời, bị coi thường rồi trả đũa, ly hôn, xuyên không, tranh giành tài sản hay người bị oan tìm cách lấy lại công bằng thường xuyên được sử dụng.

Khi mỗi tập chỉ kéo dài một đến hai phút, một bộ phim 40-60 tập vẫn có thể được xem hết trong khoảng một giờ. Với cách chia nhỏ như vậy, cảm giác về thời lượng tổng thể cũng trở nên khác biệt so với một bộ phim truyền hình thông thường.

AI còn tạo lợi thế ở khâu sản xuất.

Một dây chuyền nội dung có thể sử dụng công nghệ để hỗ trợ từ xây dựng kịch bản, tạo hình nhân vật, chuyển hình ảnh thành video cho tới tổng hợp âm thanh. Khi nhiều công đoạn được tự động hóa hoặc rút ngắn, việc sản xuất số lượng lớn nội dung trở nên khả thi hơn.

Điều này đặc biệt phù hợp với mô hình phim ngắn chia tập. Thay vì đầu tư toàn bộ nguồn lực cho một tác phẩm dài, nhà sản xuất có thể thử nghiệm nhiều cốt truyện, nhân vật và cách thể hiện trong thời gian ngắn.

Sau đó, các tập phim được phân phối trên mạng xã hội hoặc những ứng dụng chuyên về phim ngắn. Một số nền tảng còn áp dụng hình thức mở khóa tập tiếp theo bằng thanh toán, biến sự tò mò của người xem thành doanh thu trực tiếp.

Dù chưa có thống kê riêng cho phim ngắn được sản xuất hoàn toàn bằng AI, nhóm phim ngắn nói chung đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Theo dữ liệu từ nền tảng Adjust, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tại Việt Nam trong quý IV/2025 tăng 271% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2025, người dùng Việt Nam chi khoảng 11,5 triệu USD, tương đương hơn 302 tỷ đồng, cho loại hình này.

Sang quý I/2026, lượt cài đặt tiếp tục tăng 32%, trong khi số phiên truy cập tăng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Thời lượng trung bình mỗi phiên cũng tăng từ 21,51 phút năm 2024 lên 24,46 phút trong quý I/2026. Con số này cao hơn mức trung bình 14,28 phút của Đông Nam Á.

Những dữ liệu trên chưa thể dùng để kết luận riêng về mức độ phổ biến của phim AI, nhưng cho thấy môi trường mà loại hình nội dung này đang phát triển đã có sẵn một lượng người dùng lớn và thói quen xem phim theo từng đoạn ngắn.

Nếu dành quá nhiều thời gian cho các nội dung liên tục kích thích sự chú ý, người xem có thể thu hẹp khoảng thời gian dành cho giấc ngủ, công việc, đọc sách hoặc giao tiếp trực tiếp.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với nhóm người đã có thói quen sử dụng video ngắn trong thời gian dài. Khi não quen với việc liên tục nhận một thông tin mới chỉ sau vài chục giây hoặc vài phút, những hoạt động có nhịp độ chậm hơn có thể trở nên kém hấp dẫn.

Một vấn đề khác nằm ở hình ảnh.

Công nghệ AI ngày càng có khả năng tạo ra nhân vật với gương mặt, biểu cảm, giọng nói và chuyển động gần với người thật. Với người xem đã quen với nội dung số, điều này có thể chỉ là một yếu tố kỹ thuật. Tuy nhiên, với trẻ vị thành niên hoặc người lớn tuổi, việc phân biệt hình ảnh do AI tạo ra với hình ảnh quay từ người thật có thể không đơn giản.

Đây không chỉ là câu chuyện của phim ngắn. Khi công nghệ tạo sinh tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong quảng cáo, mạng xã hội và truyền thông, người xem cũng phải hình thành thói quen nhận diện nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI.

Sự phát triển của phim ngắn AI không đồng nghĩa mọi nội dung thuộc nhóm này đều có tác động tiêu cực.

AI có thể giúp giảm chi phí sản xuất, thử nghiệm những cách kể chuyện mới và tạo cơ hội cho nhiều nhà sáng tạo tiếp cận công cụ làm phim mà trước đây họ khó có được.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách nội dung được thiết kế và cách người xem sử dụng nó.

Một vài tập phim để giải trí không giống với việc dành phần lớn thời gian trong ngày trước màn hình. Tương tự, việc thích những câu chuyện có nhịp nhanh cũng không đồng nghĩa người xem chắc chắn mất khả năng tập trung.

Vấn đề chỉ trở nên rõ ràng khi thời gian xem bắt đầu ảnh hưởng đến những hoạt động khác hoặc khi người dùng nhận ra mình tiếp tục bấm sang tập mới dù thực tế không còn muốn xem.