Tên lửa PrSM tích hợp đầu dò 'mắt thần' đa chế độ, san phẳng mục tiêu di động tầm xa

Lục quân Mỹ trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 1,21 tỷ USD nhằm thiết lập lộ trình sản xuất đạt năng lực tác chiến ban đầu cho tên lửa PrSM Increment 2 - một biến thể trang bị đầu dò đa chế độ được thiết kế để tấn công các mục tiêu di động trên biển và các mục tiêu cơ động trên đất liền. (Nguồn ảnh: Lục quân Mỹ/armyrecognition.com)

Lục quân Mỹ vừa trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá lên đến 1,21 tỷ USD nhằm đẩy nhanh phiên bản nâng cấp của tên lửa Precision Strike Missile, thường gọi tắt là tên lửa PrSM Increment 2, biến vũ khí này thành hệ thống tấn công tầm xa có khả năng săn đuổi và tiêu diệt mục tiêu đang di chuyển cả trên bộ lẫn trên biển.

Động thái này không chỉ thay thế dần hệ thống tên lửa ATACMS đã cũ mà còn mở rộng đáng kể năng lực tác chiến đa miền của lực lượng mặt đất Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, hợp đồng được ký theo hình thức giao hàng không xác định số lượng và không xác định thời điểm cụ thể, nghĩa là Lục quân sẽ phát hành từng đơn hàng hoặc nhiệm vụ riêng trong giới hạn giá trị đã ấn định.

Mục tiêu chính là đưa tên lửa PrSM Increment 2 đạt năng lực tác chiến ban đầu, với thời hạn hoàn thành dự kiến đến tháng 9/2031.

Việc trao hợp đồng diễn ra sau khi Lockheed Martin thành công thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của phiên bản này vào đầu năm 2026, trong đó tên lửa bay được khoảng 350 km khi phóng từ hệ thống HIMARS.

Tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) được phóng từ hệ thống M270A2 và HIMARS của Lục quân Mỹ tại bãi thử tên lửa White Sands, bang New Mexico. (Nguồn ảnh: Lục quân Mỹ/Christopher Bohn/defensescoop.com)

Tên lửa Precision Strike Missile (PrSM Increment 2) được phát triển để thay thế ATACMS, loại tên lửa chiến thuật lục quân đã phục vụ nhiều thập niên với tầm bắn hạn chế hơn.

Phiên bản cơ bản của tên lửa PrSM (Increment 1) đã mang lại tầm bắn vượt trội, ước tính trên 500 km, độ chính xác cao và khả năng mang theo hai quả đạn trong một ống phóng thay vì chỉ một quả như ATACMS cũ.

Điều này giúp tăng gấp đôi hỏa lực trên cùng một bệ phóng M142 HIMARS hoặc M270, đồng thời giảm chi phí và tăng tốc độ triển khai.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của phiên bản ban đầu là chỉ phù hợp với các mục tiêu cố định dựa trên tọa độ GPS, thiếu khả năng tự tìm kiếm và bám đuổi khi mục tiêu di chuyển.

Tên lửa PrSM Increment 2 khắc phục hoàn toàn hạn chế đó nhờ tích hợp seeker (bộ đầu dò là hệ thống cảm biến đặt ở phần mũi tên lửa, có nhiệm vụ phát hiện, bám bắt và dẫn đường tên lửa lao chính xác vào mục tiêu) đa chế độ hoàn toàn mới.

Tên lửa Precision Strike Missile (PrSM Increment 2) của Lockheed Martin bổ sung khả năng tấn công trên biển vào nền tảng tên lửa cơ sở đã được kiểm chứng qua thực chiến. (Nguồn ảnh: Lockheed Martin/breakingdefense.com)

Hệ thống dẫn đường cuối gồm kết hợp cảm biến hồng ngoại hình ảnh và cảm biến sóng vô tuyến thụ động, cho phép tên lửa tự phát hiện, khóa và theo dõi mục tiêu trong giai đoạn cuối hành trình.

Nhờ vậy, vũ khí có thể tấn công các mục tiêu “nhạy cảm về thời gian” như tàu chiến đang di chuyển trên biển, các đơn vị phòng không cơ động, hoặc phương tiện mặt đất đang di dời vị trí.

Khả năng này biến tên lửa PrSM từ một tên lửa tấn công mặt đất thuần túy thành vũ khí chống hạm phóng từ bờ biển, hỗ trợ nhiệm vụ phong tỏa biển và tác chiến đa miền liên quân.

Về mặt kỹ thuật, seeker đa chế độ hoạt động theo nguyên lý thụ động ở nhiều bước sóng, giảm nguy cơ bị phát hiện bởi hệ thống phòng thủ đối phương so với radar chủ động truyền thống.

Tên lửa vẫn giữ được tốc độ cao, quỹ đạo đạn đạo và khả năng xuyên thủng lớp phòng thủ nhờ độ chính xác dẫn đường kết hợp giữa hệ thống dẫn đường quán tính, GPS và seeker cuối đoạn.

Lục quân Mỹ trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 1,21 tỷ USD để tiếp tục phát triển phiên bản nâng cấp của tên lửa tấn công tầm xa Precision Strike Missile (PrSM Increment 2), trong bối cảnh quân đội nỗ lực tái thiết kho dự trữ đã bị cạn kiệt do cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay. (Ảnh: Wiley Robinson/defence-blog.com)

Việc duy trì tương thích hoàn toàn với các bệ phóng hiện có như HIMARS và M270 giúp Lục quân Mỹ triển khai nhanh chóng mà không cần thay đổi lớn về hậu cần hay huấn luyện.

Sự nâng cấp này mang ý nghĩa chiến lược lớn. Trong môi trường tác chiến hiện đại, đặc biệt tại các khu vực rộng lớn như Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khả năng tấn công mục tiêu di động từ vị trí sâu trong đất liền giúp lực lượng mặt đất tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ kiểm soát biển, hỗ trợ hải quân và không quân.

Đồng thời, việc tăng cường sản xuất tên lửa PrSM cũng nhằm bù đắp kho dự trữ đã bị tiêu hao trong các hoạt động gần đây, đồng thời chuẩn bị cho các kịch bản xung đột cường độ cao trong tương lai.

Với hợp đồng mới, Lockheed Martin sẽ tiếp tục hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm bổ sung và chuẩn bị sản xuất hàng loạt phiên bản tên lửa PrSM Increment 2.

(Theo breakingdefense.com, armyrecognition.com, defensescoop.com, defence-blog.com)