iPhone 18 Pro chưa thể là smartphone sở hữu camera tốt nhất dù có khẩu độ biến đổi

iPhone 18 Pro gây ấn tượng khi trang bị camera chính với màng chắn vật lý gồm 6 lá khẩu chuyển động, cho phép điều chỉnh khẩu độ tương tự như trên máy ảnh chuyên nghiệp. Theo đánh giá từ DXOMARK, iPhone 18 Pro đạt tổng điểm 172 cho camera, xếp thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu và đứng đầu trong danh sách điện thoại siêu cao cấp có giá trên 800 USD. Chỉ có Huawei Pura 80 Ultra vượt qua với 175 điểm.

iPhone 18 Pro là mẫu iPhone đầu tiên có camera với khẩu độ thay đổi.

So với mẫu tiền nhiệm iPhone 17 Pro, khả năng nhiếp ảnh của iPhone 18 Pro đã tăng 4 điểm, trong khi iPhone 17 Pro hiện chỉ đạt 168 điểm và tụt xuống vị trí thứ năm. Đặc biệt, iPhone 18 Pro ghi nhận 176 điểm cho khả năng quay video, con số cao nhất mà DXOMARK từng công bố cho bất kỳ điện thoại nào.

DXOMARK cũng đã phân tích các trường hợp sử dụng cụ thể. Trong điều kiện thiếu sáng, iPhone 18 Pro đạt 150 điểm, cao nhất trong danh sách. Điểm số cho ảnh chân dung là 157, thấp hơn so với 169 điểm của Huawei Pura 80 Ultra, trong khi ảnh zoom đạt 138 điểm, trong khi Vivo X300 Ultra dẫn đầu ở mức 161 điểm.

Ưu và nhược điểm của camera iPhone 18 Pro

DXOMARK ghi nhận nhiều điểm mạnh của iPhone 18 Pro, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, với chi tiết tốt, độ phơi sáng chính xác và kiểm soát nhiễu hiệu quả. Trong điều kiện ánh sáng bình thường, độ phơi sáng vẫn chính xác, độ tương phản tự nhiên và dải động đủ rộng để giữ chi tiết trong các tình huống phức tạp.

Dẫu vậy, sản phẩm vẫn xếp sau siêu phẩm Pura 80 Ultra của Huawei.

Đáng chú ý, đây là chiếc iPhone đầu tiên có khẩu độ thay đổi, cho phép mở rộng từ f/1.48 đến f/4.0 giúp chụp ảnh nhóm tốt hơn và điều chỉnh thủ công khi cần. Tuy nhiên, DXOMARK cũng chỉ ra bốn điểm yếu của iPhone 18 Pro, bao gồm hiện tượng lệch màu nhẹ, thay đổi cân bằng trắng, khả năng zoom xa kém hơn so với một số đối thủ, và hiện tượng lóa sáng trong một số điều kiện chụp.

Về phần cứng, iPhone 18 Pro được trang bị ba camera sau 48MP: một camera chính, một camera siêu rộng và một camera tele. Hiện tại, DXOMARK chỉ cung cấp điểm số và tóm tắt ngắn gọn về ưu nhược điểm, trong khi bài kiểm tra chi tiết vẫn chưa có sẵn.