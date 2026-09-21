Học viện tại Hàn Quốc triển khai lớp học 'không AI'

Ngày 21/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở chính của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) ở thành phố Daejeon, Chủ tịch Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) Bae Choong-sik đã công bố kế hoạch đặc biệt về việc triển khai các lớp học “không AI” (AI free), song song với việc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị.

Chính sách này nhằm tạo môi trường học tập nơi sinh viên rèn luyện khả năng tư duy độc lập, viết và phát biểu mà không phụ thuộc vào công cụ AI. Các lớp học sẽ được tổ chức trong không gian không có internet, không cho phép sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính xách tay. Đây là bước đi nằm trong chiến lược “AI Native Campus” mà KAIST công bố ngày 24/8, với định hướng đào tạo theo ba giai đoạn: cơ bản không dùng AI, trung cấp sử dụng AI hỗ trợ, và nâng cao sinh viên tự thiết kế AI.

Trong nghiên cứu, KAIST dự kiến mở rộng các phòng thí nghiệm tự động hóa bằng AI; trong quản trị, AI sẽ được ứng dụng để giảm tải công việc lặp lại; còn hạ tầng sẽ kết hợp AI với công nghệ năng lượng để quản lý thông minh. Trường cũng đang xem xét hệ thống đào tạo tiến sĩ không bắt buộc luận án, thay thế bằng các dự án khởi nghiệp có giá trị thực tiễn, đồng thời tổ chức các trại khởi nghiệp cho sinh viên mới và chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài 2–3 tuần về lý thuyết và thực hành khởi nghiệp.

Trong định hướng nghiên cứu, KAIST xác định năng lượng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) là lĩnh vực trọng tâm để đáp ứng nhu cầu năng lượng khổng lồ của Hàn Quốc, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu. Về AI vật lý, trường nhấn mạnh sản xuất công nghiệp mới là “chiến trường” quan trọng hơn so với robot hình người, bởi AI trong sản xuất sẽ trực tiếp nâng cao năng suất và giá trị gia tăng.

KAIST cũng đề xuất cải cách quy định theo hướng chọn lọc - tức chỉ cấm những công nghệ gây hại cho môi trường, an ninh hoặc lợi ích quốc gia, còn lại đều được phép triển khai. Chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới công nghệ trong tương lai.

Tầm nhìn của KAIST là trở thành “trường đại học sáng tạo toàn cầu với nền tảng vững chắc”, đào tạo những cá nhân không chỉ giỏi AI mà còn biết tự vấn về bản thân, có sự đồng cảm và khả năng phục hồi trước thất bại.