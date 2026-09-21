Đà Nẵng – Hàn Quốc mở rộng không gian đầu tư và hợp tác

Các cơ quan, đối tác Hàn Quốc tặng quà lưu niệm lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng.

Mở rộng từ hợp tác du lịch, dịch vụ sang lĩnh vực công nghệ cao

Tại tọa đàm, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian và nguồn lực rộng mở hơn. Thành phố xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những trụ cột chiến lược nhằm hình thành các động lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ xem thành phố là địa điểm đầu tư mà còn là đối tác cùng phát triển, nơi doanh nghiệp có thể triển khai sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực và kết nối với thị trường Việt Nam cũng như khu vực. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, triển khai và mở rộng hoạt động tại địa phương.

Theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, quan hệ Đà Nẵng - Hàn Quốc cần được thúc đẩy theo hướng đi vào chiều sâu, mở rộng từ giao lưu, du lịch, dịch vụ sang đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và thiết kế, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, vi mạch, trí tuệ nhân tạo và phần mềm. Hợp tác cần chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng, gắn chuyển giao công nghệ với đào tạo và nâng cao năng lực, đồng thời tăng cường đối thoại với cộng đồng Hàn Quốc tại Đà Nẵng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình hợp tác và sinh sống.

Trong khi đó, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Han Jung Il kỳ vọng quan hệ hợp tác Đà Nẵng - Hàn Quốc tiếp tục được mở rộng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đã có, đồng thời khẳng định sẵn sàng đồng hành, làm cầu nối thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp hai bên, góp phần đưa hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả cụ thể trên thực tế.

Dư địa rộng, tiềm năng lớn

Tham dự tọa đàm, đại diện Korea Advanced Institute for Technology Evaluation, (Hàn Quốc) và Cty Winwoo Partners (Hàn Quốc) đã giới thiệu kế hoạch kinh doanh, đầu tư và định hướng mở rộng hoạt động tại Đà Nẵng. Các đơn vị này cũng đã chia sẻ về nhu cầu, điều kiện và khả năng kết nối với các đối tác trong hệ sinh thái công nghệ, đầu tư của thành phố. Các thông tin được chia sẻ góp phần làm rõ hơn hướng hợp tác tiềm năng và tạo cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu, kết nối và triển khai các cơ hội đầu tư, kinh doanh cụ thể.

Trong phiên Kết nối và hợp tác, bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã giới thiệu những thay đổi về quy mô, không gian phát triển và các dư địa hợp tác mới của thành phố. Cụ thể, đến tháng 8-2026, các nhà đầu tư Hàn Quốc có 314 dự án tại Đà Nẵng với tổng vốn gần 1,66 tỷ USD. Hàn Quốc cũng là thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố với hơn 1,4 triệu khách trong 8 tháng đầu năm 2026, tần suất đường bay giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc khoảng 140 chuyến/tuần. Đà Nẵng cũng đã giới thiệu 5 không gian hợp tác chiến lược gồm Khu thương mại tự do, trục logistics Liên Chiểu - Chu Lai, lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, Trung tâm tài chính quốc tế, cùng thị trường khách Hàn Quốc và hệ sinh thái dịch vụ Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Riêng Khu thương mại tự do Đà Nẵng hiện có 7 vị trí với tổng diện tích khoảng 1.881 ha, gồm các nhóm chức năng sản xuất - logistics, thương mại – dịch vụ và công nghệ số - đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng đang nghiên cứu phương án mở rộng không gian này lên khoảng 4.476 ha theo quy định và thẩm quyền.

Các cơ quan, đối tác của Đà Nẵng và Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Trên lĩnh vực khoa học - công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng cho biết, Đà Nẵng đang ưu tiên phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như vi mạch – bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, IoT, robot và tự động hóa, gắn với đầu tư hạ tầng R&D, đào tạo và thử nghiệm công nghệ. Thành phố hiện có 3 khu công nghệ số tập trung được công nhận, 8 trung tâm dữ liệu đang hoạt động và đang xúc tiến các trung tâm dữ liệu quy mô khu vực, cùng hạ tầng phục vụ đào tạo thiết kế vi mạch và AI. Với định hướng phát triển của mình, Đà Nẵng đề xuất 4 nhóm hợp tác trọng tâm với các đối tác Hàn Quốc. Trong đó, hình thành cụm doanh nghiệp Hàn Quốc về công nghệ cao, sản xuất tiên tiến và công nghiệp hỗ trợ tại Khu thương mại tự do và không gian Chu Lai, ưu tiên bán dẫn, điện tử, robot, thiết bị thông minh, vật liệu mới và công nghệ xanh. Đồng thời thúc đẩy hợp tác trong chuỗi bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, từ thiết kế vi mạch, R&D, kiểm thử, đóng gói đến thiết bị, vật liệu, phần mềm chuyên dụng, trung tâm dữ liệu, robot, tự động hóa và đào tạo nhân lực; đồng thời nghiên cứu hình thành "Cầu nối đổi mới sáng tạo Hàn Quốc - Đà Nẵng" giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm R&D, tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp. Đà Nẵng hiện có nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp về thuế, mặt bằng và hạ tầng R&D, nghiên cứu - đổi mới công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao, đầu tư vi mạch bán dẫn, AI và thử nghiệm công nghệ mới.

Tại tọa đàm đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. Cụ thể: Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) ký kết với Trung tâm Tư vấn Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội AI & Blockchain Hàn Quốc. Phía DSAC ký kết với Trung tâm Tư vấn Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Viện Bán dẫn thuộc Đại học Công nghệ Hàn Quốc, Stella Avenue Investment Co., Ltd. và Technobridge Co., Ltd. Các thỏa thuận góp phần mở rộng kết nối giữa các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai bên, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.