EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng đủ điện

Cùng với đó, Tổng công ty đẩy nhanh tiến độ đầu tư lưới điện, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm cung ứng đủ điện những tháng cuối năm.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Bắc Ninh góp phần tăng khả năng điều tiết, hỗ trợ lưới điện trong những thời điểm phụ tải tăng cao. Ảnh: EVNNPC

Nâng cao năng lực lưới điện

Tháng 8-2026, điện thương phẩm của EVNNPC đạt 11,053 tỷ kWh, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng của năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt 79,16 tỷ kWh, tăng 12,05% và tương đương 67,81% kế hoạch năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục được tập trung triển khai. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 8-2026 là 3,09%; lũy kế 8 tháng của năm 2026 đạt 3,54%, giảm 0,05% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,21% so với kế hoạch EVN giao.

Trong đầu tư xây dựng, tháng 8-2026, EVNNPC khởi công 9 dự án và đóng điện 3 dự án 110kV. Lũy kế 8 tháng của năm 2026, Tổng công ty đã khởi công 35 dự án, đóng điện 34 dự án. Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) giai đoạn 1, đến nay đã đóng điện 11/47 trạm biến áp; các đơn vị đang tiếp tục thi công những hạng mục còn lại.

Song song với đầu tư xây dựng, EVNNPC đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, vận hành lưới điện và chăm sóc khách hàng. Riêng trong tháng 8-2026, Tổng công ty tiếp nhận 42 ý tưởng sáng kiến từ các đơn vị. Ứng dụng EVN CSKH và Tổng đài EVN 1558 tiếp tục được phát huy hiệu quả; trong đó, EVNNPC hiện dẫn đầu toàn Tập đoàn về số lượng khách hàng cài đặt, liên kết ứng dụng EVN CSKH.

Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được phát triển theo quy định. Trong tháng 8-2026, EVNNPC phát triển mới 2.563 khách hàng, với tổng công suất 105,7MW; lũy kế 8 tháng của năm 2026 đạt 14.044 khách hàng, tổng công suất 605,6MW. Tính đến ngày 31-8-2026, toàn Tổng công ty có 15.643 khách hàng sử dụng nguồn điện này, với tổng công suất 929,3MW.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

Trong dịp Quốc khánh 2-9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, cũng như chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị và phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão xảy ra cuối tháng 8 vừa qua, cán bộ, nhân viên EVNNPC đã khẩn trương khắc phục sự cố, từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Bước vào những tháng cuối năm, EVNNPC yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện; kiểm soát các đường dây, trạm biến áp mang tải cao; chủ động phòng ngừa sự cố và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nhằm nâng cao năng lực cấp điện.

Tổng công ty cũng tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng, tập trung xử lý những đường dây, trạm biến áp có tổn thất cao; tối ưu phương thức vận hành, san tải, cân pha, cải tạo lưới điện và nâng cao hiệu quả đo đếm. Đồng thời, công tác nâng cao độ tin cậy cung cấp điện được tăng cường thông qua phân tích các chỉ số sự cố, SAIDI và khai thác dữ liệu từ các hệ thống quản lý vận hành.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hệ thống đo đếm từ xa, nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý và triển khai DPPA. Tổng công ty cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 hằng ngày, từ thứ hai đến thứ bảy.

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp khách hàng tối ưu chi phí mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, hỗ trợ vận hành an toàn, ổn định trong những tháng cuối năm.