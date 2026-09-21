Quân sự thế giới hôm nay (21-9): Mỹ nâng cấp toàn diện cho 'pháo đài bay' B-52

* Quân đội Anh tăng khả năng giám sát chiến trường qua UAV

Defence Equipment & Support cho hay, chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) của lực lượng lục quân nước này thông qua chương trình biên chế hơn 1.000 UAV các loại.

Theo báo cáo tiến độ, việc giao hàng gần như đã hoàn tất. Gói mua sắm gồm 245 UAV FOXE-NATO, 670 UAV Skydio X10 INTL và 110 UAV SONORA. Số lượng và sự đa dạng của gói mua sắm này cung cấp cho Lục quân Anh nhiều loại UAV cỡ nhỏ khác nhau để tiến hành trinh sát chiến thuật và huấn luyện thay vì chỉ dựa vào một dòng duy nhất cho mọi yêu cầu.

Quân đội Anh đang tập trung đầu tư vào các UAV để nâng cao khả năng giám sát chiến trường cho binh sĩ. Ảnh: Skydio

Cụ thể, FOXE-NATO nặng chưa đến 250 gram và tích hợp camera hồng ngoại để hoạt động ban đêm; Skydio X10 INTL nặng hơn 2kg, có khả năng hoạt động trong môi trường không có tín hiệu định vị GPS nhờ thuật toán dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo và công nghệ định vị quán tính thị giác; SONORA là UAV huấn luyện giúp binh lính làm quen trước khi vận hành các UAV trong nhiệm vụ thực tế.

Bên cạnh đó, Lục quân Anh cũng đang đưa vào sử dụng Tekever AR5, dòng UAV cánh cố định hai động cơ với trọng tải 50kg, thuộc phân khúc tầm trung hoạt động ở độ cao trung bình, do công ty Tekever của Bồ Đào Nha phát triển và sản xuất. Máy bay có camera quang học và hồng ngoại, radar hàng hải, và bộ nhận diện tàu thuyền trên biển nhằm hỗ trợ nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giám sát từ trên không trong thời gian tối đa 20 giờ.

Những khoản đầu tư trên nhằm mục đích giúp binh sĩ Lục quân Anh có tầm nhìn tốt hơn về chiến trường theo thời gian thực và được bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa mới nổi, đồng thời cung cấp cho các chỉ huy thông tin tình báo liên tục hơn ở khoảng cách xa hơn. Điều này thể hiện một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Lục quân Anh hướng tới khai thác triệt để ưu thế của UAV trong quá trình tác chiến.

* Mỹ nâng cấp toàn diện cho “pháo đài bay” B-52

Army Recognition đưa tin, Không quân Mỹ đang đẩy mạnh một trong những đợt nâng cấp toàn diện nhất trong lịch sử đối với máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress thành phiên bản B-52J.

Theo đó, Không quân Mỹ đã phê duyệt các giai đoạn triển khai thay thế động cơ cũ Pratt & Whitney TF33 bằng động cơ Rolls-Royce F130 hiện đại; thay thế hệ thống radar quét cơ học cũ APQ-166 bằng radar AESA Raytheon AN/APG-79B4; đồng thời, bổ sung hệ thống liên lạc mới và màn hình hiển thị hiện đại trong buồng lái, tinh giản chức năng trên máy bay, cũng như cải tiến về khung máy bay và đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống phòng thủ.

Không quân Mỹ đang tiến hành kế hoạch nâng cấp toàn diện máy bay B-52. Ảnh: USAF

Qua đánh giá của giới phân tích, động cơ Rolls-Royce F130 mang lại hiệu suất nhiên liệu tốt hơn, giảm yêu cầu bảo trì và cải thiện hiệu năng tổng thể; còn radar AESA Raytheon AN/APG-79B4 giúp tăng khả năng nhận biết tình huống và khả năng nhắm mục tiêu.

Thời gian tới, máy bay B-52 vẫn là một trong những trụ cột của Không quân Mỹ với khả năng mang tải trọng lớn, có thể phóng các loại đạn dược tầm xa mà không cần tiến vào không phận của đối phương. Vai trò này sẽ bổ sung cho máy bay B-21 Raider tàng hình, mang lại cho Không quân Mỹ sự kết hợp giữa khả năng xâm nhập an toàn và tấn công tầm xa mang tải trọng lớn cho các cuộc xung đột trong tương lai.

Việc hiện đại hóa máy bay B-52 góp phần duy trì khả năng chiến đấu của máy bay đến những năm 2050 thông qua cải thiện sức bền, hiệu suất cảm biến và khả năng hỗ trợ các nhiệm vụ tấn công tầm xa bằng vũ khí hạt nhân và thông thường.

* Séc “đánh bại” Thụy Điển trong chương trình pháo tự hành của Latvia

Theo Defense News, Latvia sẽ mua hệ thống pháo tự hành bánh lốp Morana cỡ nòng 155mm của Cộng hòa Séc thay vì hệ thống Archer do Thụy Điển sản xuất.

Latvia bắt đầu khởi động chương trình mua pháo tự hành vào tháng 5-2024, rồi tiếp tục đàm phán chi tiết với các nhà sản xuất Morana và Archer. Ở thương vụ này, Archer nằm ở “cửa trên” khi Latvia đã ký một biên bản ghi nhớ với Thụy Điển về việc mua vũ khí này vào tháng 6-2025.

Hệ thống pháo tự hành bánh lốp Morana. Ảnh: Excalibur Army

Tuy nhiên, chi phí cao và thời gian giao hàng dài của hệ thống Archer được cho là không phù hợp với nguồn lực hiện có và kế hoạch quốc phòng của Riga. Vì thế, quốc gia Baltic quyết định chọn Morana dựa trên kết quả phân tích về chi phí, thời gian giao hàng, khả năng hoạt động và mức độ tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Morana được phát triển bởi hãng Excalibur Army và ra mắt lần đầu vào năm 2022 như là thế hệ pháo tự hành bánh lốp tiếp theo sau các hệ thống Dita và Dana nổi tiếng. Pháo tự hành này được chế tạo trên khung gầm xe tải việt dã Tatra 815-7 (8x8) với cabin bọc thép giúp bảo vệ kíp lái khỏi mảnh đạn và vũ khí bộ binh hạng nhẹ.

Vũ khí chính của hệ thống Morana là pháo 155mm, tích hợp vào tháp pháo hoàn toàn tự động được gắn ở phía đuôi xe. Nhờ mức độ tự động hóa cao, kíp vận hành chỉ yêu cầu 3 người và việc nạp đạn được thực hiện mà không cần kíp chiến đấu rời khỏi buồng lái. Tầm bắn tối đa của Morana có thể lên tới hơn 40km, tùy thuộc vào loại đạn và lượng đạn dự trữ trong tháp pháo lên tới 45 viên.