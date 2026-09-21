Trạm Ra đa 44: Giữ vững vùng trời Trường Sa

Giữa biển trời Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 44 (thuộc Trung đoàn Ra đa 292, Sư đoàn Phòng không 377) ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng trời, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa đất liền, những người lính ra đa luôn nỗ lực làm chủ khí tài, duy trì nền nếp, rèn luyện bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Không để bị động, bất ngờ

Những ngày tháng 9, nắng gắt, hơi muối mặn cùng những cơn gió biển thổi mạnh không làm gián đoạn hoạt động huấn luyện tại Trạm Ra đa 44. Trong mỗi buổi huấn luyện, đúng 9 giờ 15 phút, tiếng kẻng báo động phòng không từ đài quan sát Sở chỉ huy đảo vang lên, tiếp đó là những hồi còi lệnh cho toàn trạm chuyển vào cấp 1 khẩn cấp sẵn sàng chiến đấu. Chỉ hơn 1 phút, các thành phần trong kíp chiến đấu đã nhanh chóng vào vị trí. Tại phòng máy, Sở chỉ huy và các vị trí chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách. Trắc thủ xác định mục tiêu trên màn hiện sóng, thông báo, chỉ thị tham số mục tiêu về Sở chỉ huy đảo và truyền thông tin về Sở chỉ huy cấp trên để sẵn sàng xử trí các tình huống trên không. Những thao tác được thực hiện thuần thục là kết quả của quá trình huấn luyện thường xuyên, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trực quan sát.

Thiếu tá Đinh Công Cẩn - Trạm trưởng Trạm Ra đa 44 cho biết: “Xác định sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trên hướng biển, đảo có ý nghĩa quan trọng nên cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, bám sát phương án và điều kiện thực tiễn của đơn vị. Trong điều kiện đóng quân xa đất liền, khí hậu khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả khai thác, làm chủ trang bị khí tài ra đa. Bảo đảm hệ thống khí tài luôn hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trong mọi tình huống”.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 44 huấn luyện trắc thủ trên khí tài.

Các nội dung được triển khai từ huấn luyện cá nhân đến luyện tập kíp chiến đấu, từ những tình huống thường xuyên đến các tình huống phức tạp trên không. Trạm Ra đa 44 duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các phương án chiến đấu phòng thủ, bảo vệ đảo... Qua đó, nâng cao khả năng phát hiện, quản lý, thông báo chính xác các mục tiêu trên không. Trong những tháng đầu năm, kết quả huấn luyện của đơn vị 100% đạt yêu cầu, trong đó 77,8% khá, giỏi; phát hiện và truyền thông báo 83 tốp mục tiêu về sở chỉ huy cấp trên.

“Mắt thần” giữa biển trời Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời, những người lính Trạm Ra đa 44 vẫn ngày ngày thực hiện các ca trực, theo dõi, quản lý tình hình trên không. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, tính chính xác và tinh thần trách nhiệm trong từng phiên trực. Trung sĩ Chiếng Vĩnh Phúc chia sẻ: “Công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc là niềm vinh dự của người lính ra đa chúng tôi. Anh em trong đơn vị luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, làm chủ khí tài, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành bảo quản đài ra đa.

Với những người lính ra đa, nơi công tác càng xa đất liền, yêu cầu nhiệm vụ càng đòi hỏi sự bền bỉ và chính xác. Mỗi ca trực được duy trì nghiêm túc, công tác huấn luyện được thực hành sát thực tế, thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng chu đáo... đều góp phần giữ vững khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Phát huy truyền thống của bộ đội phòng không - không quân, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 44 tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, duy trì huấn luyện, rèn luyện kỷ luật. Ở nơi đầu sóng, những “mắt thần” vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và vùng trời Trường Sa của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động thể thao.