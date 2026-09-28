Trải nghiệm làm matcha

Với một phóng viên Việt Nam lần đầu có cơ hội trực tiếp trải nghiệm quy trình này, tôi nhanh chóng bị thu hút. Không phải bởi một màn trình diễn cầu kỳ, mà bởi sự chậm rãi, chỉn chu trong từng động tác. Nhân viên hướng dẫn đưa cho tôi những dụng cụ đặc trưng, đó là một chén trà miệng rộng, một chiếc chổi tre đánh trà và bột matcha.

Bước đầu tiên là làm ấm dụng cụ. Một chút nước nóng được rót vào chén, phần đầu chổi cũng được ngâm qua để những sợi tre mềm hơn. Sau đó, nước đổ đi và chén được lau khô. Một động tác tưởng như rất đơn giản nhưng lại cho thấy sự cẩn thận vốn thường gắn với văn hóa trà Nhật Bản.

Người Nhật Bản hướng dẫn du khách làm matcha.

Sau khi nước ấm được rót vào chén với bột matcha sẵn bên trong, tôi cầm chổi tre và bắt đầu đánh trà. Người hướng dẫn liên tục chỉ cách di chuyển cổ tay, từ những chuyển động nhẹ ban đầu đến khi tăng tốc. Không được khuấy tròn đơn thuần mà phải di chuyển nhanh theo 3 quỹ đạo là sang 2 bên, theo hình chữ W rồi sau đó là khuấy tròn. Nhìn nhân viên Nhật Bản thực hiện, mọi thứ trông thật nhẹ nhàng. Đến lượt mình, tôi mới nhận ra để tạo ra lớp bọt mịn trên bề mặt chén trà không hề đơn giản.

Cổ tay phải đủ nhanh nhưng không được quá mạnh theo kiểu vụng về. Chổi tre phải được kiểm soát để bột matcha hòa tan hoàn toàn trong nước, đồng thời tạo nên một lớp bọt mịn giống như kem. Sau một hồi thử sức, cuối cùng chén matcha của tôi cũng xuất hiện lớp bọt xanh mịn trên bề mặt. Cảm giác hoàn thành một quy trình tưởng đơn giản mà lại khá công phu khiến tôi rất tâm đắc.

Và tất nhiên, trải nghiệm chưa thể kết thúc nếu chưa uống chén trà do chính mình pha. Vị matcha nguyên chất có chút đắng nhẹ ở đầu lưỡi, sau đó là vị thanh và một chút ngọt hậu. Nó khác hoàn toàn với những loại đồ uống matcha được pha sẵn mà tôi từng dùng. Các bạn nhân viên dành tặng tôi một chiếc bánh mochi nhỏ để thưởng thức cùng chén trà.

Tôi nhận ra rằng điều đáng nhớ nhất của trải nghiệm này không nằm ở việc mình đã pha được một chén matcha ngon đến đâu. Quan trọng hơn, chỉ trong vài phút, một người nước ngoài như tôi được trực tiếp chạm vào một lát cắt văn hóa Nhật Bản. Từ dụng cụ, nguyên liệu cho đến từng chuyển động của cổ tay, mọi thứ đều có quy tắc riêng. Thay vì biến những quy tắc ấy thành một nghi lễ xa cách, Ban tổ chức ASIAD 20 khéo léo đưa chúng đến rất gần với những du khách ghé thăm Nhật Bản trong dịp này.