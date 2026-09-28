Những cuộc chia tay xúc động

Thống trị các cự ly trung bình và dài môn điền kinh ở đấu trường Đông Nam Á, nhưng mục tiêu giành thêm huy chương đồng của Nguyễn Thị Oanh đã dang dở. Trước đó, tại ASIAD 18, chân chạy sinh năm 1995 về thứ 3 ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. “Ước mơ một lần được đặt chân đến Nhật Bản xinh đẹp đã thành hiện thực. Ngày thi đấu, tôi có tinh thần quyết tâm, sức khỏe ổn định nhưng chiến thuật chưa được hợp lý và thuận lợi. Mục tiêu ấp ủ bao lâu nay vẫn đang còn dang dở, chờ ngày được viết tiếp... Kỳ ASIAD thứ 3 của Oanh khép lại và lần này chắc là kỳ ASIAD cuối cùng thật rồi! Cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý và cổ vũ Oanh nhiều. Hẹn mọi người ở những giải đấu khác”, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ sau khi kết thúc tranh tài ở ASIAD 20.

Tuyển thủ Hà Thị Linh (trái) tại ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Không góp mặt nội dung sở trường 3.000m chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh được tập trung chuyên môn vào nội dung 10.000m nữ tại ASIAD 20 và đạt vị trí hạng 6. Kết quả chưa đủ giúp Nguyễn Thị Oanh có huy chương, tuy nhiên, nữ tuyển thủ tin rằng mình vẫn có thêm những mục tiêu tiếp theo nỗ lực chinh phục. Với sự trải lòng trên, người hâm mộ điền kinh Việt Nam sẽ không thấy Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy kỳ ASIAD 21 vào năm 2030. Bởi lúc đó, Oanh đã bước vào tuổi 35.

Thể thao Việt Nam rất kỳ vọng Nguyễn Huy Hoàng sẽ có thêm dấu ấn giành huy chương tại ASIAD 20, nhưng kình ngư nhiều kinh nghiệm của đội tuyển bơi Việt Nam lỡ cơ hội hoàn thành mục tiêu đề ra. Hai kỳ ASIAD 18 và 19, Nguyễn Huy Hoàng đều giành huy chương. “Huy Hoàng đã rất nỗ lực trong nội dung cuối cùng là 400m tự do. Trước những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và Nhật Bản, thành tích hạng 4 của Huy Hoàng rất đáng trân trọng", huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Vũ của đội tuyển bơi Việt Nam phân tích.

Tại ASIAD 21, Huy Hoàng sẽ bước vào tuổi 30. Vì thế, ASIAD 20 cũng xem như một lời chia tay trân trọng mà Huy Hoàng dành cho đấu trường Á vận hội.

Những gương mặt kỳ vọng như Nguyễn Thị Oanh, Hà Thị Linh, Nguyễn Huy Hoàng... không thể giành huy chương ở ASIAD 20. Nhưng với tinh thần thi đấu hết mình, những đóng góp thành tích huy chương trong những năm qua, họ vẫn được xem là những biểu tượng của thể thao nước nhà.