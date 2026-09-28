Dự án chuyển thể tác phẩm Hàn Quốc 'Cô gà mái xổng chuồng' lên sân khấu kịch Việt Nam

Giao lưu cùng tác giả, nhà văn Hàn Quốc Hwang Sun Mi. (Nguồn: BTC)

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam triển khai quá trình chuyển thể tác phẩm “Cô gà mái xổng chuồng” thành kịch sân khấu để đưa lên sân khấu Việt Nam. Hai cơ quan sẽ tiếp tục hợp tác, hướng tới mục tiêu công diễn tác phẩm vào năm 2027.

Liên quan dự án này, ngày 23/9, nhà văn Hwang Sun Mi đã đến thăm Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và có buổi gặp gỡ với ông Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát, để trao đổi về phương án chuyển thể cũng như định hướng triển khai công diễn trong thời gian tới.

Cũng trong ngày này, tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã diễn ra buổi giao lưu ý nghĩa giữa nhà văn Hwang Sun Mi và độc giả Việt Nam. Đặc biệt, sinh viên Trường Đại học Hà Nội sẽ trực tiếp biểu diễn tác phẩm “Cô gà mái xổng chuồng” trên sân khấu, qua đó giới thiệu cách các bạn sinh viên cảm nhận, hiểu và diễn giải tác phẩm thông qua hình thức biểu diễn. Đại học Hà Nội là đội đã giành giải Nhất tại “Cuộc thi Sân khấu văn học Hàn Quốc 2026” do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức vào tháng 5 vừa qua, với chính tác phẩm này.

Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp để nhà văn Hwang Sun Mi trực tiếp giao lưu với những độc giả Việt Nam yêu mến văn học Hàn Quốc thông qua tác phẩm của mình, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành cơ hội thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn học và văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Biểu diễn kịch “Cô gà mái xổng chuồng”. (Nguồn: BTC)

Nhà văn Hwang Sun Mi đã nhận được sự yêu mến của độc giả trong và ngoài nước qua nhiều tác phẩm xoay quanh các chủ đề như gia đình, tình yêu, trưởng thành và lòng dũng cảm, trong đó có “Cô gà mái xổng chuồng”. Đặc biệt, “Cô gà mái xổng chuồng” là một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi tiêu biểu của Hàn Quốc. Tác phẩm đã được dịch và xuất bản tại nhiều quốc gia, qua đó đến với đông đảo độc giả quốc tế.

Bà Park Chan A, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, chia sẻ: “Tác phẩm ‘Cô gà mái xổng chuồng’ của nhà văn Hwang Sun Mi không chỉ được yêu thích tại Hàn Quốc mà còn mang đến những rung cảm sâu sắc đối với người dân Việt Nam, những người luôn trân trọng giá trị của gia đình.

Đông đảo người yêu mến văn học tham gia chương trình. (Nguồn: BTC)

Thông qua việc chuyển thể tác phẩm văn học Hàn Quốc thành kịch tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng văn học Hàn Quốc sẽ đến gần hơn với khán giả Việt Nam, đồng thời việc hợp tác giữa các cơ quan nghệ thuật của hai nước sẽ góp phần mở rộng hơn nữa giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc".

Trong một hoạt động khác, ngày 22/9, nhà văn Hwang Sun Mi cũng đã có buổi gặp gỡ với cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hà Nội để cùng trao đổi xoay quanh sự nghiệp sáng tác của tác giả và các tác phẩm của bà.

Tác giả Hwang Sun Mi chia sẻ về tác phẩm “Cô gà mái xổng chuồng”. (Nguồn: BTC)

Chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà văn Hwang Sun Mi và việc thúc đẩy chuyển thể “Cô gà mái xổng chuồng” thành tác phẩm sân khấu được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng sự đồng cảm và kết nối văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam thông qua văn học Hàn Quốc, đồng thời trở thành bước khởi đầu cho những nỗ lực hợp tác sáng tác và sản xuất các tác phẩm nghệ thuật giữa các nghệ sĩ và tổ chức văn hóa nghệ thuật của hai nước trong thời gian tới.