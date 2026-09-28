Trúng đậm cá cơm trái vụ, ngư dân Quảng Ngãi 'bỏ túi' bạc triệu mỗi ngày

Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm cá cơm.

Những ngày gần đây, cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) tràn ngập bầu không khí rộn ràng bởi tiếng động cơ tàu thuyền, tiếng gọi nhau í ới của các thuyền viên và tiếng ngã giá xôn xao của thương lái. Đặc biệt hơn hết là tiếng cười giòn tan của các ngư dân địa phương khi trúng đậm mùa cá cơm trái vụ.

Theo bà con ngư dân, tầm nửa tháng trở lại đây, khu vực vùng biển Lý Sơn thường xuyên xuất hiện các luồng cá cơm dày đặc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt.

Khoảng 16h mỗi ngày, các tàu bắt đầu rời bến, di chuyển ra vùng biển cách bờ khoảng 12-15 hải lý để khai thác. Sau một đêm, mỗi tàu thường đánh bắt được từ 2-5 tấn cá cơm, một số tàu đạt khoảng 10 tấn.

“Mấy hôm nay thời tiết ở vùng biển Lý Sơn cực kỳ thuận lợi, luồng cá xuất hiện rất dày. Trung bình một đêm, tàu tôi đánh được khoảng 4 tấn cá cơm. Bình thường mùa này là thời điểm trái vụ, cá cơm không nhiều, nhưng năm nay cá về từng đàn lớn. Anh em trên tàu ai nấy đều phấn khởi, quên hết cả mệt mỏi” - ngư dân Nguyễn Văn Xí (trú xã Tịnh Khê; thuyền viên tàu cá QNg 91145 TS) vui vẻ nói.

Hiện giá cá cơm tại cảng dao động khoảng 12.000-15.000 đồng/kg, tùy chất lượng và kích cỡ. Với những tàu khai thác hàng tấn cá/đêm, sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên “bỏ túi” vài triệu đồng.

Trong khi đó, trung bình khoảng 4kg cá tươi sẽ cho ra 1kg cá khô. Giá cá khô hiện ở mức 200.000 đồng/kg, được tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Cá cơm được mùa lại được giá đã mang lại niềm vui lớn cho các ngư dân chuyên đánh bắt gần bờ.

Bà Lê Thị Mai, một thương lái chuyên thu mua hải sản tại cảng Tịnh Kỳ, vừa nhanh tay ghi chép số lượng vừa tươi cười chia sẻ: “Cá cơm đợt này chất lượng rất tốt, con cá đều, tươi rói vì được ướp đá ngay khi vừa cất lưới. Năm nay cá cơm trái vụ lại trúng lớn nên giá cả rất ổn định. Chúng tôi thu mua ngay tại cảng để chuyển đến các lò hấp cá, cơ sở làm nước mắm truyền thống và tiêu thụ ở các tỉnh Tây Nguyên, TP Đà Nẵng”.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho ngư dân, việc các tàu liên tục trúng đậm cá cơm cũng giúp người lao động chuyên bốc dỡ hải sản tại cảng Tịnh Kỳ hết sức phấn khởi. Chị Phạm Thị Nhanh, trú xã Đông Sơn, cho hay: “Những ngày cao điểm, mỗi lao động bốc dỡ có thể kiếm khoảng 200.000-300.000 đồng/ngày. Công việc không cố định thời gian, có khi phải làm liên tục từ tàu này sang tàu khác cho đến khi hoàn tất việc đưa cá lên bờ. Ngư dân bội thu thì những lao động trên bờ như tôi cũng mừng lây”.

Ông Nguyễn Tấn Quang, Trưởng Ban quản lý Cảng cá Tịnh Kỳ, cho biết lượng tàu cập cảng tăng mạnh trong những ngày cao điểm trúng cá cơm. Để bảo đảm hoạt động tại cảng diễn ra thông suốt, Ban quản lý phải huy động 100% lực lượng, túc trực 24/24 giờ.