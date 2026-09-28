Đưa di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với học sinh Hà Nội

Tối 27/9, tại Hồ Văn thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai mạc cuộc thi “Tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm 950 năm Ngày thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), hướng tới giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Học sinh 3 trường THCS mang tên thầy Chu Văn An cùng thi tài tìm hiểu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đạo học. Ảnh: Thiên Điểu

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, cuộc thi là dịp để đưa di sản đến gần hơn với học sinh, đồng thời góp phần xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành không gian giáo dục di sản sinh động.

Theo ông Phạm Tuấn Long, thông qua các phần thi, học sinh có cơ hội thể hiện kiến thức, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ đó hiểu hơn về truyền thống hiếu học của cha ông.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho rằng, cuộc thi không chỉ giúp học sinh thể hiện kiến thức mà còn hướng các em chuyển hóa hiểu biết thành hành động, tiếp nối truyền thống đạo học được hình thành và bồi đắp qua 950 năm lịch sử.

Cuộc thi có sự tham gia của học sinh đến từ 3 trường THCS Chu Văn An tại các phường Tây Hồ, Việt Hưng và xã Thanh Trì. Mỗi đội gồm 10 học sinh, lần lượt trải qua 3 phần thi: chào hỏi, giới thiệu; kiến thức và kỹ năng sáng tạo.

Nội dung kiến thức tập trung vào quá trình hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích; hệ thống 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới; cùng những danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long - Hà Nội.

Ở phần thi sáng tạo, học sinh tham gia các thử thách như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống. Các hoạt động này đòi hỏi khả năng trình bày, phối hợp nhóm và tư duy sáng tạo, qua đó giúp những câu chuyện về hiền tài, khoa bảng và bia Tiến sĩ trở nên gần gũi hơn với học sinh.

Ban Giám khảo gồm 5 chuyên gia, giáo viên có uy tín trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa và giáo dục. Các đội được đánh giá dựa trên kiến thức, khả năng trình bày, kỹ năng phối hợp và tính sáng tạo.

Thông qua hình thức tiếp cận sinh động, cuộc thi góp phần khơi dậy tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội.