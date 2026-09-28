Những đứa trẻ đang thay đổi cuộc chơi

Nhưng Yu Zidi không phải trường hợp duy nhất. Chỉ một ngày sau khi cô hoàn tất cú hat-trick HCV, khán giả chứng kiến kình ngư 17 tuổi Shin Ohashi (Nhật Bản) cán đích nội dung 200m ếch nam sau 2 phút 4,83 giây, không chỉ giành HCV mà phá 3 kỷ lục, gồm: Kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á và kỷ lục ASIAD. Shin Ohashi thậm chí mới bị nhiễm Covid-19 và sốt 39 độ chỉ vài ngày trước khi thi đấu.

Ở môn thể dục dụng cụ, vận động viên (VĐV) 16 tuổi Hwang Seo-hyun vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm để vô địch cầu thăng bằng nữ, chấm dứt 40 năm chờ đợi của thể thao Hàn Quốc ở nội dung này.

Niềm vui của Shin Ohashi khi cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung 200m bơi ếch nam. Ảnh: AP

Nhật Bản giành cả 2 HCV trượt ván nhờ Mizuho Hasegawa và Izuru Nagahara mới 15 tuổi. Những người giành huy chương bạc nam và nữ là cặp VĐV của Đài Bắc-Trung Hoa, Max Ku 12 tuổi và Yvonne Lin mới 14 tuổi. Đặc biệt, ở tuổi 11, Yuki Kurihara (Nhật Bản) trở thành VĐV trẻ nhất giành HCV trong lịch sử ASIAD khi chiến thắng chung kết nội dung Puyo Puyo Champions môn eSports (thể thao điện tử).

Người giành HCV nhiều nhất tính đến thời điểm này của ASIAD 20, là kình ngư Zhang Zhanshuo của Trung Quốc (19 tuổi). Zhang Zhanshuo sở hữu 7 HCV môn bơi tại kỳ Á vận hội này.

ASIAD 20 không đơn giản là cuộc chạy đua xem quốc gia nào có nhà vô địch nhỏ tuổi nhất, mà cho thấy những nền thể thao hàng đầu châu Á sẵn sàng đưa tài năng trẻ tới sân chơi lớn khi họ đã đủ năng lực cạnh tranh. Chưa kể, đằng sau họ còn cả một lớp VĐV trẻ đang được chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn.

Một kỳ đại hội lớn như ASIAD hay Olympic có chu kỳ 4 năm/lần. Yu Zidi sẽ bước sang tuổi 14 vào tháng sau, Shin Ohashi 17 tuổi. Khi Olympic 2028 diễn ra, họ vẫn còn rất trẻ và đủ sức tranh chấp huy chương. ASIAD 20 vì thế không chỉ giới thiệu những nhà vô địch mới mà còn cho thấy cuộc đua chuẩn bị cho tương lai của thể thao châu Á thực tế đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Những đứa trẻ tại ASIAD 20 không đứng ngoài đường biên để chờ đến lượt. Nhiều tuyển thủ trẻ tuổi giành HCV, phá kỷ lục thế giới và đánh bại những đàn anh, đàn chị ngay trong lần đầu bước ra đấu trường lớn. Tương lai của thể thao châu Á không còn ở phía trước, mà xuất hiện ngay tại Nhật Bản vào mùa thu này.