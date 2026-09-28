Nhà nông đua tài ở 'Quê mình xứ Quảng'

Hai đội chơi Hội An và Phú Lâm nhận cờ lưu niệm từ ban tổ chức chương trình. Ảnh: D.LỆ

Gameshow “Quê mình xứ Quảng” do Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng tổ chức. Mùa thứ 10 trở lại, với 5 số được thực hiện tại 5 địa phương gồm Sơn Cẩm Hà, Thu Bồn, Tam Hải, Tam Mỹ và Điện Bàn Tây.

Nhộn nhịp vùng quê

Từ sớm, nhiều người dân ở xã Sơn Cẩm Hà đã tạm gác công việc đồng áng, đến xem chương trình. Bà Nguyễn Thị Liễu, người dân xã Sơn Cẩm Hà nói: “Mấy hôm nay nghe bà con nói tổ chức chương trình truyền hình gì ở xã vui lắm, nên tôi cũng đến xem thử. Đến đây thấy hoành tráng quá, bà con đi xem cũng đông đúc. Nhà nông thi với nhau vui và hay”.

Trong khi đó, hai đội thi Hội An và Phú Lâm đã tích cực tập luyện trong hơn 10 ngày qua, sẵn sàng tinh thần tham gia các phần thi. Bà Bùi Thị Huấn, Trưởng thôn Hội An cùng đội thi đến khá sớm để hoàn tất các khâu chuẩn bị. Bà Huấn nói: “Bà con hội viên nông dân trong thôn Hội An và các thôn cùng tham gia trong đội đều háo hức trông chờ đến ngày thi. Mọi người đều tập luyện kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo nên các phần thi đều hoàn thành tốt. Đây thực sự là ngày hội vui vẻ, sân chơi rất bổ ích dành cho bà con nông dân”.

Đội thi Phú Lâm đã thi đấu với quyết tâm cao trong các phần thi tại gameshow và đạt giải Nhất chung cuộc. Ông Nguyễn Văn Đức, đội trưởng đội Phú Lâm vui vẻ nói những vất vả trong suốt thời gian tập luyện của đội đã được đền đáp.

“Qua các trò chơi hay phần thi trong chương trình đều thể hiện tinh thần đoàn kết của người nông dân. Đây là chương trình rất ý nghĩa đối với nhà nông chúng tôi, vui và bổ ích. Đạt được kết quả này là thành quả xứng đáng dành cho đội Phú Lâm đã không ngừng cố gắng trong quá trình tập luyện”, ông Đức nói.

Thông qua các phần thi, người nông dân xã Sơn Cẩm Hà đã giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của xã. Ảnh: D.LỆ

Quảng bá xứ Quảng

“Quê mình xứ Quảng” là tên gọi của gameshow truyền hình nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, văn nghệ dân gian của xứ Quảng. Gameshow được Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng phối hợp với các địa phương tổ chức đã trải qua 9 mùa với 52 xã, phường đăng cai.

Gameshow “Quê mình xứ Quảng” mùa thứ 10 có sự đồng hành hỗ trợ của các đơn vị, gồm: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh, Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định với thương hiệu phân bón “Mặt Trời mới” và Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng cho biết: “Các phần thi trong gameshow được thiết kế tinh tế nhằm khai thác sự đa dạng và độc đáo về văn hóa và đời sống, phản ánh cuộc sống tinh thần của người dân địa phương thông qua sự trình diễn ấn tượng các điệu dân ca hò vè, điệu múa, cùng các bài hát ca ngợi quê hương… Thông qua đó, cổ vũ, động viên nhân dân các địa phương phấn đấu xây dựng nông thôn mới và sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, trong chế tác sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề truyền thống”.

Các tiết mục trong chương trình được hai đội chơi đầu tư bài bản. Ảnh: D.LỆ

Ở số đầu tiên của mùa thứ 10, hai đội thi đã trải qua các phần thi gồm: Vui cùng nhà nông; Khéo tay, giỏi nghề; Kiến thức nhà nông; Nhà nông đua tài và phần thi dành cho khán giả. Cả hai đội đều có sự đầu tư bài bản. Qua gameshow, những nét văn hóa truyền thống, những vùng đất, con người xã Sơn Cẩm Hà đã được tái hiện một cách sinh động bằng câu hò, điệu múa. Từ những loại cây trái đặc sản như bưởi, cam, măng cụt, lòn bon cho đến các làn điệu dân ca, hò, vè giúp hình dung về quê hương Sơn Cẩm Hà giàu truyền thống cách mạng, trải qua nhiều biến thiên nhưng đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ hơn.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết: “Hai đội chơi đến từ xã Sơn Cẩm Hà cũng như các thông tin được giới thiệu trong gameshow đã giúp khán giả gần xa hiểu hơn về xã Sơn Cẩm Hà. Hình ảnh một vùng quê trù phú, nghĩa tình, giàu truyền thống, với những vườn cây trái xanh tươi, cảnh quan tươi đẹp, di tích giàu giá trị và những con người cần cù, chịu thương chịu khó. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, kết nối tiêu thụ nông sản, thu hút du khách, đồng thời khuyến khích người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn bản sắc văn hóa và từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mang đặc trưng Sơn Cẩm Hà”.