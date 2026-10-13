Trả lại vẻ đẹp cho từng góc phố

Những con đường góc phố đang được trả lại vẻ đẹp thanh lịch, bình yên. Ảnh: Bảo Hân

Những “mắt thần” giữ gìn an ninh

Dù đang trong giờ làm việc hay thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, Trung tá Hoàng Nam, Phó trưởng Công an phường Hai Bà Trưng, vẫn thường xuyên theo dõi hệ thống camera giám sát trên chiếc điện thoại thông minh. Chỉ với những thao tác đơn giản, hình ảnh từ nhiều góc phố, tuyến đường hiện lên trên màn hình.

Ở đó, những hành vi tưởng như khó phát hiện đều có thể bị ghi nhận: Người lén lút tiểu tiện nơi công cộng, người xách túi rác vứt xuống góc phố, hay những trường hợp tranh thủ dán quảng cáo lên gốc cây, cột điện. Từ những hình ảnh ấy, lực lượng chức năng có thể nhanh chóng xác định địa điểm, nắm bắt tình hình và triển khai tổ công tác đến xử lý. Những “góc khuất” của phố phường vì thế ngày càng ít có cơ hội trở thành nơi dung dưỡng cho các thói quen thiếu văn minh.

Có khoảng 655 "mắt thần" đang giám sát an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại phường Hai Bà Trưng. Ảnh: Bảo Hân

“Hiện nay, chúng tôi có khoảng 655 camera giám sát, được ví như những "mắt thần" hiện diện tại các khu dân cư. Hệ thống có khả năng giám sát, tự động nhận diện, ghi lại hình ảnh rõ nét cả ngày lẫn đêm. Những hành vi như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng, đỗ phương tiện sai quy định, đổ rác không đúng nơi quy định đều có thể được phát hiện kịp thời. Những vi phạm tưởng chừng không ai biết vẫn được ghi lại rõ nét qua hệ thống camera an ninh ứng dụng AI”, Trung tá Hoàng Nam chia sẻ.

Hệ thống camera được kết nối trực tiếp với cán bộ phường trong đó có điện thoại cầm tay của Trung tá Hoàng Nam. Ảnh: Bảo Hân

Điều đáng nói, công nghệ không chỉ giúp phát hiện vi phạm, mà còn rút ngắn khoảng cách từ lúc phát hiện đến khi xử lý. Riêng với hành vi dán quảng cáo, rao vặt trái phép, hệ thống camera AI đã trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an phường. Khi phát hiện vụ việc, thông tin từ Trung tâm chỉ huy được chuyển đến các tổ công tác và lực lượng an ninh cơ sở để phối hợp tuần tra, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thiếu tá Phạm Đức Ngọc, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, việc kết hợp giám sát qua camera với tuần tra trực tiếp, trong đó có các tổ tuần tra bằng xe đạp, giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Từ tháng 6-2026 đến nay, Công an phường phối hợp với các đoàn thể và người dân bóc dỡ 490 tờ quảng cáo trái phép dán trên gốc cây, cột điện. Qua tuần tra và khai thác hình ảnh camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 trường hợp dán quảng cáo trái phép, xử phạt tổng cộng 15 triệu đồng.

Đáng chú ý, với trường hợp Trần Duy H (ở Lào Cai), ngoài việc nộp phạt hành chính 7,5 triệu đồng, người vi phạm còn phải trực tiếp tham gia lao động công ích, làm sạch những mảng tường, gốc cây, cột điện bị mình dán quảng cáo trái phép. Từ chỗ là người gây mất mỹ quan đô thị, người vi phạm phải tự tay khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra. “Việc yêu cầu người vi phạm lao động công ích được thực hiện dưới sự chứng kiến của lực lượng tuần tra an ninh và người dân trên địa bàn. Cách làm này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con”, Thiếu tá Phạm Đức Ngọc cho biết.

Buộc người dán quảng cáo rao vặt phải lao động công ích

Ngoài việc ứng dụng công nghệ để phát hiện, xử lý vi phạm, Công an phường Hai Bà Trưng còn chú trọng tuyên truyền bằng những hình thức gần gũi với đời sống. Những video giới thiệu tác dụng của hệ thống camera giám sát được xây dựng theo cách tiếp cận nhẹ nhàng, có yếu tố hài hước, tái hiện những tình huống thường gặp trên đường phố.

Người vi phạm dán quảng cáo ra vặt này buộc phải "lao động công ích" dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và người dân. Ảnh: Bảo Hân

Còn với những trường hợp bị bắt quả tang dán quảng cáo, rao vặt trái phép, bên cạnh việc xử lý theo quy định, lực lượng chức năng còn tổ chức cho người vi phạm trực tiếp bóc gỡ các tờ quảng cáo, làm sạch vị trí vừa bị bôi bẩn, dưới sự giám sát của lực lượng an ninh cơ sở và người dân.

Bác Trịnh Hữu Ngọc, Tổ trưởng Kíp 1, Tổ tuần tra bằng xe đạp của phường Hai Bà Trưng, cho biết: Chúng tôi yêu cầu người vi phạm bóc từng tờ quảng cáo, làm sạch nơi mình vừa dán trước sự chứng kiến của người dân. Qua đó, người vi phạm phải tự nhận thức được hành động của mình đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị như thế nào. Đây không chỉ là việc khắc phục hậu quả, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp giữ gìn phố phường sạch đẹp là trách nhiệm chung của cộng đồng. Điều đáng quý trong cách làm này là sự kết hợp giữa tính nghiêm minh và ý nghĩa giáo dục giúp người vi phạm nhìn thấy hậu quả cụ thể từ hành động của bản thân.

Công nghệ đang giúp xây dựng một không gian sống xanh, sạch, đẹp ở phường Hai Bà Trưng. Ảnh: Bảo Hân

UBND phường Hai Bà Trưng xác định, công nghệ là công cụ quan trọng hỗ trợ phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, song yếu tố quyết định vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Camera AI không chỉ phục vụ công tác giám sát mà còn góp phần bảo vệ không gian sống, xây dựng môi trường đô thị sạch đẹp, văn minh.

Khẳng định về quan điểm này, Trung tá Hoàng Nam cho biết, phường Hai Bà Trưng với tổ tuần tra “ba nhất” bằng xe đạp, với hệ thống hàng trăm “mắt thần” nhưng không quan trọng bằng sự đồng lòng nhất trí của chính quyền cùng nhân dân hàng ngày duy trì và phát huy những nét đẹp “thanh lịch Tràng An” rất đặc trưng của địa bàn trong giải quyết những vấn đề trật tự đô thị.

“Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, hiện phường Hai Bà Trưng đang chuyển mạnh từ việc bóc, xóa quảng cáo sang truy tìm, xử lý người vi phạm. Chấn chỉnh tình trạng tập kết, vận chuyển rác thải không đúng quy định, gây ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị”, Trung tá Hoàng Nam khẳng định.

Sắp tới sẽ truy tận gốc hành vi làm xấu phố phường từ các số điện thoại để lại trên các tờ quảng cáo, rao vặt để xử lý. Ảnh: Bảo Hân

Từ phường Hai Bà Trưng lan toả thông điệp, một Thủ đô văn minh không chỉ được tạo nên từ những công trình khang trang hay những tuyến đường sạch đẹp, mà còn từ cách mỗi người ứng xử với không gian chung.

Khi người dán quảng cáo trái phép phải tự tay làm sạch nơi mình đã làm bẩn, khi mỗi hành vi thiếu ý thức đều được nhắc nhở và xử lý kịp thời, đó cũng là lúc trách nhiệm công dân được khơi dậy từ những việc nhỏ nhất. Và vẻ đẹp thanh lịch của Hà Nội được gìn giữ, bồi đắp từ chính những góc phố bình yên, sạch đẹp mỗi ngày.