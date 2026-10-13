Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn lao động các công trình xây dựng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 5198/UBND-KGVX ngày 13/10 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn thành phố.

Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro trước và trong thi công. Ảnh: B.Duy.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nội vụ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tăng cường kiểm tra chuyên đề, đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là những nơi sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và ngành nghề có nguy cơ cao.

Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm; trường hợp vi phạm gây tai nạn lao động chết người hoặc sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, kiên quyết kiến nghị khởi tố hình sự. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cảnh báo nguy cơ, phòng ngừa tai nạn lao động.

Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quan trắc môi trường lao động, kiểm soát yếu tố độc hại, khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp và huấn luyện sơ cấp cứu tại nơi làm việc; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế lao động tuyến cơ sở.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra an toàn tại các công trình dân dụng, nhà cao tầng, công trình trọng điểm, dự án quy mô lớn và khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Công trình không bảo đảm an toàn phải bị đình chỉ thi công; nhà thầu vi phạm bị xử lý nghiêm.

Chủ đầu tư, nhà thầu phải đánh giá, kiểm soát rủi ro trong quá trình thi công, bố trí cán bộ an toàn chuyên trách, huấn luyện người lao động và bổ sung rào chắn, lưới chống vật rơi, biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.

Thành phố cũng yêu cầu siết chặt quản lý cần trục tháp, vận thăng, giàn giáo; bảo đảm an toàn tại công trình giao thông, cầu, hầm và các công trình tiếp giáp khu dân cư. UBND cấp xã được hướng dẫn kiểm tra, đình chỉ công trình nhà ở riêng lẻ, chung cư, thang máy không tuân thủ quy chuẩn an toàn.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra an toàn tại cơ sở kinh doanh xăng dầu, hóa chất nguy hiểm, gas; quản lý vật liệu nổ công nghiệp và an toàn sử dụng điện.

Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng thoát nạn tại khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra an toàn tại các công trình thủy lợi, đê điều, nạo vét sông, suối; yêu cầu rào chắn, lắp biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm và xử lý vi phạm hành lang an toàn đê điều, kênh mương.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động và nhân dân chấp hành pháp luật về ATVSLĐ; phối hợp tổ chức huấn luyện, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc và trong cộng đồng.

UBND các xã, phường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện quy định về huấn luyện an toàn, trang bị bảo hộ, bố trí cán bộ phụ trách, kiểm định và khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Các địa phương tập trung kiểm tra công trình xây dựng, cải tạo nhà ở và rà soát việc vận hành thiết bị áp lực, nồi hơi, hệ thống lạnh, cáp treo, trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, sự kiện, lễ hội.

Các Ban Quản lý dự án phải kiểm soát an toàn từ khâu chuẩn bị đầu tư đến thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình; bảo đảm 100% người lao động được huấn luyện ATVSLĐ, máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt được kiểm định trước khi vận hành.

Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải chủ động đánh giá, kiểm soát rủi ro, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa; không bố trí người lao động làm việc khi chưa được huấn luyện, chưa bảo đảm sức khỏe hoặc chưa được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Việc kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy móc, thiết bị phải thực hiện nghiêm theo quy định.