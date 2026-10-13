Campuchia quyết liệt trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến

Thông tin này được Bộ trưởng Cấp cao kiêm Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến (CCOS) Chhay Sinarith đưa ra mới đây.

Các thiết bị điện công suất lớn như ổ cắm, dây điện và bộ ổn áp hiện đại phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Sơn Hên/PV TTXVN tại Campuchia

Ông Chhay Sinarith cho biết chiến dịch quốc gia chống lừa đảo trực tuyến đã triển khai các biện pháp pháp lý đối với những hoạt động bị nghi ngờ, bao gồm việc đột kích các địa điểm, truy tố những người có liên quan và tiếp tục điều tra nhiều vụ án đang được thụ lý tại tòa án.

Liên quan đến khu phát triển Long Bay tại tỉnh Koh Kong, ông nhấn mạnh chính quyền Campuchia không cho phép khu vực này hoạt động như một cơ sở cho các hành vi lừa đảo dựa trên công nghệ.

Vào tháng 2/2026, cơ quan chức năng Campuchia đã phát hiện một số tòa nhà trong khu vực này bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các nhóm tội phạm bị nghi ngờ đã rời khỏi hiện trường, để lại những bằng chứng được cho là có liên quan đến các hoạt động nêu trên. Chính quyền tỉnh Koh Kong đã bắt giữ một số nghi phạm, thu giữ tang vật để phục vụ điều tra và phong tỏa khu vực này. Hiện khu vực này vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ.

Vào ngày 5/9, Thủ tướng Samdech Hun Manet đã đến thăm các địa điểm đang nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan chức năng tại tỉnh Koh Kong để kiểm tra tiến độ, đồng thời chỉ đạo các cơ quan hữu quan duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với các địa điểm và tang vật, cũng như tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Đối với trường hợp của Deng Pibing - người bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tại khu phát triển Long Bay, ông Chhay Sinarith cho biết cơ quan chức năng Campuchia đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo Tổng cục Di trú, Deng Pibing đã rời khỏi Campuchia vào cuối tháng 5/2026. Thông tin từ các nguồn chuyên trách cũng cho thấy cá nhân này đang là đối tượng bị truy nã theo lệnh truy nã đỏ của Interpol.