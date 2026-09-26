Trả giá vì hành xử côn đồ
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Vinh (1972), Phạm Bạo (1984) và khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Cương (1980, đều trú xã Bắc Trạch, Quảng Trị) để điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.
Ngày 25-9, Công an xã Bắc Trạch cho biết, việc kịp thời khởi tố, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần răn đe và giữ vững ANTT tại địa phương. Công an xã Bắc Trạch khuyến cáo mọi hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tra-gia-vi-hanh-xu-con-do-post358535.html