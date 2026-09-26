Phá hai ổ nhóm mua bán ma tuý chuyên giao hàng qua shipper công nghệ

Trước đó, tối 18/8, Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra hành chính P.V.A (SN 2005); nơi ở hiện tại: phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội, là nhân viên giao hàng công nghệ, phát hiện 1 túi nilon chứa ma túy.

Qua truy xét, Công an phường Kim Liên xác định Vũ Chí Thiện (SN 1993), trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội là người đã giao gói hàng chứa ma túy cho P.V.A.

Đối tượng Vũ Chí Thiện cùng số ma tuý đối tượng mua về bán kiếm lời.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Chí Thiện tại Chung cư Helios, phường Vĩnh Tuy và thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp tổng khối lượng gần 300 gam gồm: Methamphetamine, Ketamin, MDMA, Cocain cùng nhiều dạng ma túy tổng hợp khác, được ngụy trang trong các túi, gói mang nhãn hiệu khác nhau.

Đối tượng khai là các loại ma tuý đã mua của một người đàn ông trên mạng xã hội với giá 50 triệu đồng, cất giấu tại phòng ngủ để bán dần kiếm lời. Qua khai thác mở rộng, cơ quan Công an đã bắt giữ hai đối tượng mua Ketamin của Vũ Chí Thiện để tổ chức sử dụng tại Khu đô thị Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Hai đối tượng mua ma tuý về tổ chức sử dụng.

Đó là Phan Đoàn Kiều Trúc (SN 2002), trú xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Mai Hoa (SN 2001), trú xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa. Hai cô gái trẻ đặt mua ma tuý của Thiện qua mạng và nhận hàng từ shipper, ma tuý được nguỵ trang trong một hộp cơm. Sau khi bới cơm ra thấy túi nilon chứa ma tuý, cả hai sử dụng đĩa sứ, thẻ nhựa và tiền polyme để "xào ke"...

Tại Cơ quan Công an, Trúc và Hoa thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của mình. Ngoài ra, Công an phường Kim Liên đã triệu tập Bùi Tú Ngọc (SN 1998), trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội - vợ của Vũ Chí Thiện để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Chí Thiện về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự; khởi tố Phan Đoàn Kiều Trúc và Nguyễn Mai Hoa về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự; khởi tố Bùi Tú Ngọc về hành vi "Không tố giác tội phạm" theo khoản 1, Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Tạ Phương Thảo.

Tiếp đó, khoảng 23h ngày 6/9, tại khu vực ngã tư Xã Đàn - Giải Phóng (phường Kim Liên, TP Hà Nội), Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra hành chính lái xe công nghệ tên H.D.Q có biểu hiện nghi vấn, phát hiện một túi hàng chứa ma túy được chuyển từ phường Hồng Hà để giao đến chung cư Felizhome, phường Tương Mai.

Công an phường Kim Liên đã khẩn trương xác minh, qua đó xác định 3 đối tượng có liên quan, gồm Tạ Phương Thảo (SN 1995), ở phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Vương Hồng Ngọc (SN 1992), ở phường Tương Mai, TP Hà Nội và Lê Trung Nghĩa (SN 1995), ở phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Tạ Phương Thảo khai đã đặt shipper công nghệ giao Ketamine bán cho Lê Trung Nghĩa với giá 5 triệu đồng. Đây là số ma tuý Vương Hồng Ngọc nhờ Nghĩa mua để sử dụng. Trước đó, Ngọc từng nhiều lần nhờ Nghĩa mua ma tuý với phương thức như trên.

Số ma tuý thu giữ ở nhà Thảo.

Tiến hành triệu tập và khám xét chỗ ở của Tạ Phương Thảo tại phường Hồng Hà, Công an phường Kim Liên thu giữ 89,294 gam ma túy các loại cùng 1 cân điện tử có dính ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng Thảo và Ngọc đều dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Phương Thảo và Lê Trung Nghĩa về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối với Vương Hồng Ngọc, Công an phường Kim Liên đã bàn giao cho Công an phường Tương Mai để tiếp tục xử lý và thực hiện các biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật...