Khởi tố 2 người mua bán trái phép thông tin hàng chục tài khoản ngân hàng

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, xử lý 2 người mua bán trái phép thông tin hàng chục tài khoản ngân hàng. Ảnh minh họa (AI)

Ngày 26.9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra trong năm 2024 tại địa phương.

Qua đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.X và N.T.M để điều tra về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, N.T.X biết và tham gia hoạt động thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

N.T.X mua sim điện thoại để đăng ký mở tài khoản ngân hàng, sau đó cung cấp thông tin đăng nhập cùng các thông tin liên quan cho một người chưa rõ nhân thân, lai lịch để bán với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể mang lại lợi nhuận, N.T.X tiếp tục giới thiệu hình thức này cho người thân, trong đó có N.T.M.

Sau đó, N.T.M nhờ người thân mở tài khoản ngân hàng để cho mượn. Đồng thời, N.T.M mua thông tin tài khoản ngân hàng của 6 người khác với giá 1 triệu đồng/tài khoản/tháng, rồi bán lại cho N.T.X để hưởng lợi.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 6.2024, N.T.M đã thu thập, mua bán trái phép thông tin của 25 tài khoản ngân hàng thuộc 8 người. Trong khi đó, N.T.X thu thập, mua bán trái phép thông tin của 50 tài khoản ngân hàng thuộc 13 người.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn