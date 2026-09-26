Vụ nổ ở Athens: 1 người chết, 5 người mất tích, trong đó có 4 du khách

Vụ nổ xảy ra hôm thứ Sáu và phá hủy hoàn toàn một tòa nhà dân cư hai tầng tại khu Plaka, trung tâm Athens, Hy Lạp.

Vụ việc xảy ra gần nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Acropolis và Đền thờ thần Zeus khiến 3 người bị thương và gây hư hại cho nhiều nhà cửa, cửa hàng và phương tiện xung quanh.

Ảnh: REUTERS/Stamos Prousalis

Theo đó, vẫn còn vài người đang mất tích, gồm một cặp vợ chồng lớn tuổi sống tại một căn hộ và 4 du khách ở một căn hộ khác.

Theo một quan chức cảnh sát, nhóm du khách chưa được xác nhận quốc tịch và dự kiến rời nơi lưu trú để bắt chuyến bay từ sân bay Athens lúc 15 giờ ngày thứ Sáu, nhưng họ không xuất hiện.

Đến sáng thứ Bảy, lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm những người có khả năng còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một quan chức cứu hỏa cho biết, thi thể một phụ nữ trẻ đã được phát hiện trong quá trình dọn dẹp hiện trường, nơi chỉ còn lại những mảng kim loại méo mó, ban công vỡ và các tấm bê tông khắp nơi.

Ảnh: REUTERS/Stamos Prousalis

Sức công phá của vụ nổ cũng làm hư hại các công trình và phương tiện ở khu vực lân cận.

Ảnh: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định. Thị trưởng Athens, Haris Doukas, cho biết vụ việc có thể liên quan đến cơ sở hạ tầng khí đốt, song đây mới chỉ là nhận định ban đầu và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân.

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát đống đổ nát để tìm kiếm những người mất tích.