VKSND khu vực 4 khởi kiện 2 công ty nợ bảo hiểm của 140 lao động

Thành viên VKSND khu vực 4 - TPHCM

Theo hồ sơ khởi kiện, Công ty V. có 69 người lao động (bao gồm 2 lao động nước ngoài) đã không đóng bảo hiểm xã hội 23 tháng, tính đến tháng 9-2024. Tổng số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn nợ tính đến ngày 31-8-2026 là hơn 13,7 tỷ đồng. Mặc dù UBND TPHCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, doanh nghiệp vẫn không chấp hành nghĩa vụ.

Công ty T. có 71 người lao động, đã ngừng đóng bảo hiểm từ tháng 10-2020, thời gian chưa đóng lên tới 70 tháng. Tính đến ngày 31-8-2026, tổng số tiền nợ bảo hiểm của công ty là hơn 14,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng bị UBND TPHCM xử phạt vi phạm hành chính và cơ quan bảo hiểm xã hội liên tục kiểm tra, đôn đốc nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Trước khi khởi kiện, VKSND khu vực 4 đã thực hiện các thủ tục tiền tố tụng, ban hành các Quyết định yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi kiện. Khi doanh nghiệp vẫn không khắc phục, trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn Lao động TPHCM và BHXH cơ sở Hòa Hưng, VKSND khu vực 4 đã ban hành các Quyết định khởi kiện số 01/QĐ-VKS và 02/QĐ-VKS ngày 9-9-2026.

Trong đơn khởi kiện, VKSND khu vực 4 yêu cầu TAND cùng cấp buộc 2 công ty phải nộp toàn bộ số tiền nợ bảo hiểm gốc, tổng cộng hơn 28,4 tỷ đồng, vào tài khoản của BHXH cơ sở Hòa Hưng, đồng thời chịu tiền phạt chậm đóng 0,03%/ngày kể từ ngày 1-9-2026 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ.

Cơ sở pháp lý để VKSND khu vực 4 - TPHCM đứng tên khởi kiện 2 vụ án trên là Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm người dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công (chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026), cùng Thông tư liên tịch số 09/2025/TTLT ngày 3-11-2025 hướng dẫn thực hiện. Việc triển khai cơ chế thí điểm từ đầu năm 2026 đã tạo bước ngoặt trao cho cơ quan kiểm sát công cụ pháp lý chủ động can thiệp, khởi kiện các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm kéo dài, bảo vệ quyền lợi của người lao động và ngăn chặn tình trạng thất thoát quỹ an sinh xã hội của Nhà nước.