Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006-29/11/2026), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Cảnh sát Môi trường) Bộ Công an tổ chức tri ân, thăm hỏi, động viên các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục qua các thời kỳ; thăm hỏi cán bộ bị thương, động viên thân nhân cán bộ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Hà Xuân Duy và Đoàn công tác thắp hương tri ân Đại úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đã anh dũng hy sinh ngày 21/3/2026 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Hà Xuân Duy và đoàn công tác thăm hỏi, động viên thân nhân Đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Theo đó, từ ngày 22/9-25/9, Đoàn công tác Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường do Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, tri ân Thiếu tướng Lê Tấn Tảo, nguyên Cục trưởng; gia đình cố Đại tá Võ Văn Đông, nguyên Phó Cục trưởng; đến thắp hương tri ân và động viên thân nhân Đại úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) đã anh dũng hy sinh ngày 21/3/2026 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ truy bắt “cát tặc”. Đoàn cũng đến thăm, động viên Thiếu tá Trần Hoàng Ngôi, bị thương nặng khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Hà Xuân Duy và đoàn công tác đến thăm, tặng quà Thiếu tướng Lê Tấn Tảo, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên Thiếu tá Trần Hoàng Ngôi, Thiếu tướng Hà Xuân Duy khích lệ, động viên và mong Thiếu tá Trần Hoàng Ngôi tiếp tục giữ vững bản lĩnh, nghị lực, phát huy phẩm chất người chiến sĩ CAND để cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Đoàn công tác và Công an tỉnh Vĩnh Long đến thăm, động viên Thiếu tá Trần Hoàng Ngôi (ngồi giữa), người bị thương nặng khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào cuối năm 2023, trong thời gian công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Trà Ôn (nay là xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), Thiếu tá Trần Hoàng Ngôi cùng đồng đội tổ chức tuần tra trên sông Hậu thì phát hiện nhóm đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng cùng phương tiện. Trong quá trình truy bắt, phương tiện truy bắt của lực lượng Công an va chạm mạnh với phương tiện của các đối tượng, khiến Thiếu tá Ngôi văng xuống sông và bị chân vịt của phương tiện vi phạm va trúng, gây thương tích nghiêm trọng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những thế hệ cán bộ đã có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; qua đó, giáo dục truyền thống, bồi đắp tình cảm, trách nhiệm cho CBCS hôm nay đối với các thế hệ đi trước.