TPHCM: Tìm người thân của nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn Thùy Dương

Vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, khiến 2 người tử vong. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra ngày 7-9-2026 tại khách sạn Thùy Dương, số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, khiến 2 người tử vong.

Theo điều tra, khoảng 4 giờ 55 phút ngày 7-9, ông T.V.H., chủ khách sạn Thùy Dương, phát hiện đám cháy bùng phát từ vị trí để xe gắn máy tại tầng trệt. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 4 xe mô tô, 2 xe đạp và tỏa nhiều khói độc.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 13 đến hiện trường, đưa 29 người ở khách sạn ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, vụ cháy khiến 2 khách lưu trú tại tầng trệt tử vong, gồm chị H.T.H. (sinh năm 2006, ngụ TP Huế) và anh Nguyễn Trần Nhựt Huy (sinh năm 2002, ngụ khu phố 12, phường Phú Định, TPHCM).

Cơ quan điều tra đã liên hệ được với gia đình chị H.. Riêng anh Huy, công an xác định bị cha mẹ bỏ từ nhỏ. Năm 2020, chủ nhà tại địa chỉ 14 Mạc Văn (khu phố 12, phường Phú Định) cho anh nhập khẩu nhờ để làm CCCD. Đến năm 2022, căn nhà bị giải tỏa, anh Huy không còn thực tế cư trú tại đây.

Hiện thi thể anh Nguyễn Trần Nhựt Huy được bảo lưu tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa. Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM thông báo ai là người thân của anh Huy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để giải quyết theo quy định.